NRSR: Odpis budov poskytujúcich ubytovanie sa zatraktívni

Bratislava 28. mája (TASR) - Odpis budov, v ktorých sa poskytujú ubytovacie služby na základe zmluvy o ubytovaní, sa zatraktívni. Úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove sa bude odpisovať samostatne oddelene od budovy a bude zaradený do odpisovej skupiny 2 s dĺžkou odpisovania šesť rokov. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú predložila skupina poslancov koaličnej SNS a ktorú Národná rada (NR) SR v stredu schválila.



„Cieľom návrhu zákona je úprava legislatívneho rámca pre odpis budov, v ktorých sa poskytujú ubytovacie služby na základe zmluvy o ubytovaní a s nimi spojené služby,“ spresnili predkladatelia.



Navrhovanou úpravou sa úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, ktorá slúži na poskytovanie ubytovacích služieb a s nimi spojených služieb, bude považovať za iný majetok, ak úhrn technického zhodnotenia a opráv v príslušnom zdaňovacom období bude rovný alebo vyšší ako 10 % vstupnej ceny budovy, na ktorej sa technické zhodnotenia a opravy vykonali.



Úprava možnosti odpisu budov, v ktorých sa poskytujú ubytovacie služby, je podľa predkladateľov krokom k zatraktívneniu podnikateľského prostredia v sektore cestovného ruchu a k zvýšeniu investícií do majetku. Investície do hmotného majetku v podobe budov sa stanú pre podnikateľské subjekty návratnejšie, a teda aj finančne atraktívnejšie.



„V prípade mnohých budov používaných na podnikateľské účely v sektore cestovného ruchu sa hovorí o nahromadenom investičnom dlhu. Naštartovanie investícií do budov bude mať pozitívny vplyv aj na stavebný sektor a s rastom oboch sektorov možno očakávať aj vyššie príjmy do štátneho rozpočtu,“ zdôraznili v dôvodovej správe predkladatelia.



„Z hľadiska daňových príjmov sa síce na začiatku v dôsledku vyšších odpisov odhaduje väčší výpadok príjmov, avšak tento výpadok bude súbežne kompenzovaný daňovými príjmami z rastu sektorov. Rovnaké ciele a pozitívne vplyvy na stavebný sektor a podnikateľské prostredie sa očakávajú aj v rámci právnej úpravy týkajúcej sa odpisovania budov pre šport a športových stavieb, ktoré sa majú využívať výlučne na účel vykonávania športu,“ dodali poslanci.