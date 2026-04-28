< sekcia Ekonomika
NRSR opätovne prerokuje zákony, ktoré vrátil prezident pre prílepky
Prezident v pondelok (27. 4.) vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie dva zákony, ktoré poslanci schválili počas aktuálnej 49. schôdze.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR prerokujú dve novely zákonov, ktoré vetoval prezident SR Peter Pellegrini, v utorok od 14.00 h. O ich zaradení do programu rozhodlo plénum v utorok dopoludnia.
Prezident v pondelok (27. 4.) vrátil parlamentu na opätovné prerokovanie dva zákony, ktoré poslanci schválili počas aktuálnej 49. schôdze. Ide o novely zákonov o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o kolektívnom investovaní. Prezident ich odmietol pre legislatívne prílepky, ktorým sa menili aj nesúvisiace zákony.
„Na mojom poslednom stretnutí s pánom predsedom parlamentu som verejne upozornil Národnú radu SR aj vládu SR, že kvôli skvalitneniu legislatívneho procesu nebudem v budúcnosti akceptovať takzvané prílepky, ktoré nesúvisia s prerokovaným zákonom. Vzhľadom na to, že v týchto zákonoch prílepok nijako nesúvisel s témou samotného zákona, rozhodol som sa s touto výhradou vrátiť dva zákony na opätovné prerokovanie,“ uviedla hlava štátu.
