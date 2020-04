Opatrenia z dielne Ministerstva financií sú v druhom čítaní

Bratislava 20. apríla (TASR) – Oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov, ale aj úpravu daňovej straty prináša novela zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v pondelok plénum Národnej rady (NR) SR posunulo do druhého čítania. Novela sa zaoberá ďalšími opatreniami vo finančnej oblasti v súvislosti s novým koronavírusom.



Hlasovaním o vládnych návrhoch zákonov v pondelok zároveň poslanci ukončili prvý rokovací deň 6. schôdze parlamentu. V utorok (21. 4.) by k právnym normám, o ktorých sa rokuje v zrýchlenom režime, mali zasadnúť výbory NR SR. Poslanci sa majú vrátiť do lavíc znova v stredu (22. 4.) o 10.00 h, kedy sa budú zaoberať druhými čítaniami k vládnym novelám zákonov.



Rezort financií v právnej norme navrhuje, aby preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane vrátil daňovému subjektu najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané.



"S cieľom predísť špekulatívnemu správaniu daňových subjektov a zneužívaniu skoršieho vracania daňových preplatkov z daňových priznaní k dani z príjmov pred uplynutím lehoty splatnosti, keďže v zmysle štandardnej úpravy sa neukladá sankcia pri podávaní opravných daňových priznaní, navrhuje sa stanoviť skutkovú podstatu správneho deliktu," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Daňovník by mal byť tiež oslobodený od povinnosti platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, ktoré sú splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020. Daň z motorových vozidiel by mal následne vyrovnať v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.



"Ide o preddavky na daň mesačné, štvrťročné aj preddavky na daň určené správcom dane na základe žiadosti daňovníka, ak predpokladaná daň nepresiahla 700 eur, alebo daňovníkovi vznikla daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, a tiež preddavky na daň inak určené správcom dane," približuje MF.



Neplatenie preddavkov by sa malo umožniť aj na daň z príjmov fyzickej, rovnako ako aj právnickej osoby, ktoré sú splatné v období pandémie. Opatrenie sa má uplatňovať pri poklese tržieb o najmenej 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019.



Tiež by sa mala predĺžiť lehota, v ktorej by prijímatelia podielu zaplatenej dane z príjmov mohli použiť finančné prostriedky získané z asignácie dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie, a to nielen počas obdobia pandémie, ale až do konca roka 2021.



S cieľom zmiernenia následkov pandémie sa má zároveň umožniť odpočítanie neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018. Najviac však v úhrnnej hodnote milión eur.



Pre zmiernenie negatívnych dôsledkov na právnické a fyzické osoby sa počas obdobia pandémie má ustanoviť odklad vymáhania nedoplatku platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov. Na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR by sa zároveň nemali zverejňovať platitelia dane z pridanej hodnoty, u ktorých z dôvodu opakovaného nepodania daňového priznania, kontrolného výkazu alebo opakovaného nezaplatenia DPH v období pandémie potenciálne vznikne dôvod na zrušenie registrácie pre DPH.



Obec súčasne má dostať možnosť počas obdobia pandémie až do konca tohto roka na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť výnos z miestneho poplatku za rozvoj na úhradu bežných výdavkov.



Zmeny sa dotknú napríklad aj lehôt na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty alebo k dani za nevýherné hracie prístroje. Upravujú sa aj pravidlá v prípade osôb, voči ktorým má štát právo na peňažné plnenie.



Dočasné neplatenie preddavkov na daň z príjmov predstavuje len hotovostný vplyv na verejné financie, pričom za mesiace máj a jún 2020 sa predpokladá negatívny vplyv vo výške 340 miliónov eur. Umorovanie daňových strát by malo mať negatívny vplyv na rozpočet vo výške 42,6 milióna eur. Dočasné neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel by malo zasa predstavovať negatívny dosah na rozpočet vo výške 9 miliónov eur mesačne.