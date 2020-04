Opatrenia v oblasti financií pre koronavírus prešli do 2. čítania

Bratislava 1. apríla (TASR) – Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov by sa mali posúvať, malým a stredným podnikom má byť poskytnutá finančná pomoc. Finančné opatrenia z dielne Ministerstva financií (MF) SR v súvislosti so šírením choroby COVID-19 v stredu posunulo plénum do druhého čítania. Poslanci hlasovaním o troch návrhoch zákonov, ktoré sa prerokúvajú v zrýchlenom režime, zároveň ukončili prvý rokovací deň štvrtej schôdze Národnej rady (NR) SR. Schôdza bude pokračovať vo štvrtok (2. 4.) o 11.00 h.



"Cieľom návrhu zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám - nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom pred následkami pandémie," konštatuje sa v predkladacej správe.



Uplatňovanie opatrení je vymedzené na obdobie, ktoré sa začalo dňom vyhlásenia mimoriadnej situácie, teda od 12. marca, až do konca mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá. "Zákon pre toto obdobie zavádza legislatívnu skratku 'obdobie pandémie'," spresnilo MF.



Návrh prináša okrem iného posun lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamestnancov, oznámenia odvedenia dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch. Posun lehôt by sa mal týkať aj účtovných závierok, výročných správ a správ audítora a ich uloženia do registra účtovných závierok.



Pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín by malo dôjsť k oslobodeniu od dovozného cla a DPH. Opatrenia zahŕňajú aj neaktualizovanie zoznamov daňových dlžníkov platiteľov DPH, ktorí porušili svoje povinnosti.



Daňové kontroly a konania majú byť prerušené, okrem tých, ktorých výsledkom je vracanie finančných prostriedkov. Daňové exekúcie by zároveň mali byť odložené.



Zmeškanie lehoty zo zákona má byť podľa návrhu odpustené bez žiadosti, teda bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia, a to okrem podania daňového priznania a platenia daní. Opatrenia zahŕňajú napríklad aj neplatenie správnych poplatkov v dôsledku pandémie.



Finančná pomoc mikropodnikom, malým a stredným podnikom má byť poskytovaná vo forme záruky za úver alebo úhrady úrokov z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude ministerstvo financií a sprostredkovateľmi pomoci Exportno-importná banka SR a Slovenská záručná a rozvojová banka.



Navrhuje sa tiež ustanoviť Národnej banke Slovenska (NBS) mimoriadne oprávnenia pre prípad, že jej budú okolnosti súvisiace s obdobím pandémie brániť v riadnom plnení povinností vyžadovaných osobitnými predpismi.



V tomto roku by sa zároveň v súvislosti s pandémiou malo umožniť vláde prevziať úver aj nad rámec schválený zákonom o štátnom rozpočte na rok 2020, a to na zabezpečenie likvidity v štátnom rozpočte.



Vo vzťahu k mestám, obciam a vyšším územným celkom sa má napríklad umožniť až do konca roka 2021, aby na úhradu bežných výdavkov používali aj rezervný fond, kapitálové príjmy a tiež návratné zdroje financovania. Cieľom je mobilizácia zdrojov na krytie mimoriadnych výdavkov v období pandémie, ale aj v období predpokladaného výpadku vlastných daňových príjmov. Mala by sa tiež uvoľniť regulácia čerpania výdavkov v čase hospodárenia v rozpočtovom provizóriu, ozdravnom režime a nútenej správe a pri prijímaní rozpočtových opatrení v roku 2020.