Opozícia: Konsolidačné opatrenia sa mali riešiť skôr
Minister Kamenický v reakcii na jedno z vystúpení zopakoval, že konsolidácia je potrebná vzhľadom na zlý stav, v akom odovzdali verejné financie predchádzajúce vlády.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Zlý stav verejných financií je známy už dávno a opatrenia na ich ozdravenie sa preto mali tiež predložiť už skôr. Zároveň by sa mali prerokovať v štandardnom legislatívnom procese, a nie narýchlo v skrátenom legislatívnom konaní (SLK). Upozornili na to v piatok viacerí opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR v rozprave k návrhu na zrýchlené konanie o konsolidačnom balíku na budúci rok.
„Takúto prvú diskusiu o konsolidácii by sme v slušnej krajine mali v máji. V slušnej krajine sa o tom rozpráva zavčasu, dodržiavajú sa pravidlá, v tomto prípade okrem iných aj legislatívne pravidlá. V slušnej krajine sa zákony menia tak, aby sa ľudia mohli na ne pripraviť, aby sa prekvapenia, ktoré chystá vláda, dozvedeli skôr,“ vyhlásil Štefan Kišš (PS).
Marián Viskupič (SaS) poukázal na to, že SLK sa používa v mimoriadnych situáciách, ktoré vzniknú nečakane a je potrebné na ne rýchlo reagovať. „Nie je to ale situácia konsolidácie. Situácia zlého stavu verejných financií, hroziacich vysokých úrokov, rýchleho rastu dlhu nevznikla ani včera, ani pred mesiacom, ani pred rokom,“ pripomenul. Koalícia mala podľa neho začať pracovať na konsolidačnom balíku už v januári a zmeny v zákonoch sa mohli odvtedy riešiť v štandardnom legislatívnom procese. Vtedy by sa k nim mohli vyjadriť všetci, ktorých sa týkajú a návrhy prípadne aj vylepšiť.
Žiadne skrátené konanie nie je potrebné, pretože keby nevládla súčasná vláda, nebola by potrebná ani žiadna konsolidácia, myslí si Július Jakab (hnutie Slovensko). „Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) rád objavuje nové tváre, ktoré môže obviniť zo stavu verejných financií, len sa nepozerá do svojho zrkadla. Toto SLK nemá opodstatnenie, pretože minister Kamenický nedokáže narábať ani s vlastným kalendárom,“ vyhlásil s tým, že minister nedodržal viacero termínov na predstavenie opatrení, ktoré si sám stanovil.
„Argumentujete tým, že ste zdedili zdevastované verejné financie a že oveľa ťažšie sa tie peniaze šetria, ako míňajú. Máte v tom absolútnu pravdu a dokazujete to každý deň. Vy ste neušetrili ani jedno jediné euro a míňate dvojnásobne ako predchádzajúce vlády, na ktoré sa stále vyhovárate,“ doplnil Jakab s tým, že predložená konsolidácia nespĺňa parametre skráteného konania.
Jozef Hajko (KDH) pripomenul, že rovnaký postup zvolila vláda aj minulý rok. „Prišiel návrh, na ktorý sme čakali dlhé mesiace, videli sme ho prezentovaný v televízii a do 16 dní bol v parlamente schválený. Taký dôležitý dokument. Mali sme vtedy obmedzenú rozpravu a zapchaté ústa,“ zhodnotil opozičný poslanec.
Zároveň mu chýba, že spolu s konsolidačným balíčkom nie sú predložené aj východiská štátneho rozpočtu na budúci rok, ktoré s ním úzko súvisia. Koalícii vytkol aj to, že o dôležitých finančných zákonoch rokuje parlament v piatok pred predĺženým víkendom, keď si to verejnosť menej všíma. „Pritom pozornosť by sa mala mimoriadne zvýšiť,“ zdôraznil Hajko.
Minister Kamenický v reakcii na jedno z vystúpení zopakoval, že konsolidácia je potrebná vzhľadom na zlý stav, v akom odovzdali verejné financie predchádzajúce vlády. Mnohí jej predstavitelia sú pritom v súčasnosti v opozícii a kritizujú riešenie situácie, ktorú spôsobili.
