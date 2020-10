Opozícia: Vláda ide zmenami pri 13. dôchodku okradnúť seniorov

Bratislava 20. októbra (TASR) - Opozícia kritizuje zmeny pri 13. dôchodku na Slovensku, ktorý má byť v maximálnej sume 300 eur. Podľa nej vláda ide okradnúť dôchodcov.



Opozičný poslanec Smeru-SD a exminister práce Ján Richter upozornil, že hnutie Sme rodina podporovalo zavedenie 13. dôchodku a sľúbilo, že nebude rušiť sociálne opatrenia, ktoré boli zavedené. "Realita je ale taká, že vláda berie dôchodcom schválené 13. dôchodky. Demontáž sociálneho štátu pokračuje. Je to oklamanie 1,5 milióna ľudí - dôchodcov. Vraciame sa k štátnej sociálnej dávke," vyhlásil v pléne Richter.



Každý dôchodca mal podľa schváleného zákona zo začiatku roka dostať rovnaký 13. dôchodok. "Prejavili sme solidaritu najmä nižšie príjmovým dôchodcom. Vláda predkladá návrh, ktorý nie je ničím iným len podvodom na senioroch. To, čo sme schválili, aj s vašou podporou, vláda zrušila. Vláda presadzuje hybrid, ktorý sa viac podobá na vianočný príspevok. Najvyšší príspevok sa bude týkať približne 17.000 seniorov, ktorí poberajú starobný dôchodok," adresoval koaličným partnerom Richter.



Zmeny podľa exministra práce prinášajú aj neistotu do celého systému. "Vláda oklamala dôchodcov dvakrát. Boris Kollár (Sme rodina) podpísal s Jednotou dôchodcov Slovenska memorandum, v ktorom garantoval 13. dôchodok. Možno to bude mať aj inú dohru, lebo vám naleteli," vyhlásil Richter. Predložil procedurálny návrh, aby nepokračovalo rokovanie o tomto návrhu zákona.



Koaličný poslanec Marián Viskupič (SaS) upozornil, že v rozpočte na tento rok neboli na 13. dôchodky vyčlenené žiadne peniaze. "Bolo by dobré hovoriť, že počas vašej vlády dôchodcom nikdy nebol daný 13. dôchodok. Ak bolo niečo tragikomické, tak prijímanie 13. dôchodku týždeň pred voľbami," adresoval súčasným opozičným poslancom Viskupič. Pridal sa k nemu aj poslanec Peter Vons (OĽANO). "Pán Richter, vy ste boli vo vláde, ktorá mala možnosť dať 13. dôchodky. Vy ste ich dôchodcom nedali. Nezavádzajte tu, je to práve naopak. Dôchodcovia dostanú v rámci možností, ktoré táto krajina má. Podvod spravili tí, ktorí 13. dôchodky sľúbili," tvrdí Vons.



Richter upozornil, že vlani sa v rovnakom období ako v súčasnosti schvaľoval rozpočet verejnej správy. "Nikto v tej chvíli vlani nemohol vedieť, že bude zákon o 13. dôchodku," argumentoval Richter s tým, že aj hospodárenie Sociálnej poisťovne (SP) bolo vyrovnané. "V čase predkladania návrhu bolo jasné, že SP ide do vyrovnaného rozpočtu a nebude ju treba dodotovať. Toto bolo veľmi dôležité," tvrdí Richter.



Poslanec Richard Takáč (Smer-SD) je presvedčený, že to je typické pre koalíciu, že ide brať dôchodcom a znižovať minimálnu mzdu. "Vy idete rušiť 13. dôchodok a pre mňa je to zarážajúce, lebo na tento rok máte šesť miliárd eur a idete brať tým, ktorí si to zaslúžia," uviedol v súvislosti s vládou Takáč.



K opozičným kritikom sa pridal aj nezaradený poslanec Erik Tomáš. "Cynické je, že dôchodcom sa rovno vysmievate do tváre. Vo vlastnom zákone priznávate niekoľkokrát, že rušíte 13. dôchodok, že nejde o financie z dôchodkového sociálneho zabezpečenia, ale ide len o akúsi sociálnu dávku. Každý dôchodca si vie zrátať, aký je rozdiel medzi 460 eur a 300 eur, čo je maximálna sadzba vašej sociálnej dávky," upozornil Tomáš s tým, že ani v návrhu rozpočtu, ktorý predstavila súčasná vláda, nie je vyčlenených 100 miliónov eur na tieto dávky pre dôchodcov. "Tento antisociálny masaker sa podarí dovŕšiť a nemáme inú možnosť, len že sa podpíšeme pod návrh na odvolanie ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina)," vyhlásil Tomáš.