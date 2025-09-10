< sekcia Ekonomika
Opozičné PS zvoláva na utorok protest proti ohlásenej konsolidácii
Hnutie podľa jeho predsedu Michala Šimečku mesiace volá po tom, aby vláda začala šetriť na sebe.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Ohlásené konsolidačné opatrenia na budúci rok sú vyhlásením vojny pracujúcim ľuďom na Slovensku. Ich situácia je už teraz zlá a môže sa stať neúnosnou, vyhlásili v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Z týchto dôvodov zvolávajú na budúci týždeň v utorok (16. 9.) o 18.00 h protestné zhromaždenie v Bratislave, ale aj ďalších mestách.
Hnutie podľa jeho predsedu Michala Šimečku mesiace volá po tom, aby vláda začala šetriť na sebe. Namiesto toho však prichádza s opatreniami, ktoré podľa PS zoberú zamestnancom aj živnostníkom z ich zárobkov ďalšie stovky eur. „Toto je neúnosné. Ja sa obávam, že nielen naša ekonomika, ale aj mnohé naše domácnosti to už naozaj neunesú. A preto je potrebné vyslať jasný signál, že takto to nejde a že takto nemôžu ožobračovať ľudí na Slovensku,“ vyhlásil.
Avizoval, že na protest pozvú vystúpiť najbližších politických partnerov, ale aj zástupcov občianskeho sektora a pracujúcich. Za najbližších partnerov označil Šimečka strany SaS, KDH a Demokrati, s ktorými organizovali protesty aj v minulosti. „To je formát, ktorý považujeme aj za osvedčený, aj za užitočný do budúcna. Máme k sebe najbližšie, aj tie vzťahy sú najlepšie, aj sú naši preferovaní partneri do budúcej koalície,“ doplnil predseda PS.
Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Informoval o tom v utorok (9. 9.) minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Výsledkom má byť zníženie deficitu a postupná stabilizácia verejného dlhu. Za zlý stav verejných financií môže podľa neho súčasná opozícia, ktorá vládla v rokoch 2020 až 2023.
