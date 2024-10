Opoziční poslanci navrhujú zníženie DPH na detské potreby

Bratislava 16. októbra (TASR) - Viaceré tovary určené deťom, ako sú plienky, vlhčené utierky, detská výživa, dojčenské mlieko a výživové doplnky, by sa mohli zaradiť pod zníženú 5 % sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH). Navrhujú to opoziční poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka (Hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) v návrhu novely zákona o DPH, ktorý predložili do Národnej rady (NR) SR.



"V čase, keď vláda prijíma konsolidačné opatrenia a rodiny čelia zníženiu príjmov v dôsledku krátenia daňového bonusu na deti, je potrebné kompenzovať tieto straty efektívnymi riešeniami, ktoré zohľadňujú reálne potreby domácností. Slovenské rodiny čelia značným finančným výdavkom, ktoré prichádzajú s narodením dieťaťa a práve základné potreby, ako sú plienky a detská výživa, tvoria významnú časť týchto nákladov," zdôvodnili svoj návrh poslanci. Zníženie DPH by podľa nich znamenalo zníženie cien týchto produktov.



Tento krok by mohol mať podľa predkladateľov aj pozitívny vplyv na demografickú situáciu Slovenska. "Zníženie DPH na produkty pre deti vysiela jasný signál, že štát aktívne podporuje mladé rodiny a rodičovstvo, čím môže motivovať páry k tomu, aby sa rozhodli pre viac detí," argumentovali poslanci.



Zmena môže podľa nich podporiť aj zdravie detí. Nižšia DPH totiž bude viesť k zvýšeniu dostupnosti týchto produktov pre všetky rodiny, čím sa zlepší celková výživa detí.



Účinnosť novely navrhujú od 1. januára budúceho roka.