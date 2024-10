Opoziční poslanci navrhli znovuzavedenie domovov pre osamelých rodičov

Bratislava 17. októbra (TASR) - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Andrea Turčanová a Branislav Škripek (obaja KDH) navrhujú vrátenie poskytovania sociálnej služby v podobe domovov pre osamelých rodičov. Cieľom je pomôcť osobám v sociálnej núdzi, a to najmä osamelým rodičom a ženám, ktoré z dôvodu tehotenstva stratili bývanie alebo sú v ohrození straty bývania. Vyplýva to z návrhu novely zákonov o sociálnych službách a živnostenskom podnikaní, ktorý predložili opoziční poslanci na rokovanie parlamentu.



"V predkladanom návrhu zákona sa opäť zaraďuje medzi služby krízovej intervencie aj sociálna služba poskytovaná prostredníctvom domovov pre osamelých rodičov. Tieto domovy, ktoré boli súčasťou zákona do roku 2008, po ich vypustení zo zákona stratili financovanie a mnohé zanikli," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



Doplnili, že osamelí rodičia stratili možnosť byť umiestnení v zariadeniach na pomoc v sociálnej núdzi a z tohto dôvodu boli pridelení do zariadení núdzového bývania alebo útulkov, ktoré sú určené pre iné skupiny ľudí. Osamelí rodičia patria podľa nich medzi najohrozenejšiu skupinu z hľadiska chudoby a sociálneho vylúčenia, pričom znovuzavedenie domovov by im mohlo poskytnúť útočisko a pomôcť v ťažkej životnej situácii.



Opoziční poslanci navrhli, aby financovanie domovov pre osamelých rodičov prebral štát, konkrétne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Alternatívnym riešením môže byť podľa nich financovanie zo strany samospráv.