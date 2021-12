Organizačnou zmenou štátny podnik Lesy SR ušetrí 4,6 mil. eur ročne

Bratislava 9. decembra (TASR) - Organizačnou zmenou platnou od roku 2022 ušetrí štátny podnik Lesy SR takmer 5 miliónov eur ročne. Uviedol to vo štvrtok na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poverený generálny riaditeľ podniku Tibor Kőszeghy.



"Organizačnou zmenou sa ušetrí 4,6 milióna eur ročne, a to cez osobné, ako aj prevádzkové náklady," priblížil. Reorganizácia sa bude podľa neho týkať aj zamestnancov. "Organizačná zmena, tak ako je navrhnutá, predpokladá zníženie počtu zamestnancov o 43 z celkového počtu asi 3420 pracovníkov. To je z celkového počtu pracovníkov z môjho manažérskeho pohľadu dobrý pomer pri takejto zmene. Pôjde v prevažnej zmene o zníženie prirodzeným odchodom do dôchodku," spresnil Kőszeghy.



Reorganizačná zmena v podniku sa podľa neho dotkne aj ľudí externe pracujúcich pre Lesy SR. "Áno, dotkne sa, pretože tarifné odmeňovanie externých dodávateľov sa priamo opiera o interné výkonové tarify štátneho podniku na jednotlivé pracovné výkony. Podľa týchto taríf sú stanovované aj horné hranice odmeňovania pre externých dodávateľov," vysvetlil.



Členovia pôdohospodárskeho výboru parlamentu žiadali od neho vysvetlenie údajného exportu slovenského dreva do Číny. "My ako podnik neexportujeme drevo do Číny. Naša obchodná politika, ktorú sme zaviedli krátko po mojom nástupe do funkcie, je, aby sme v prvom rade uspokojili potreby domácich výrobcov, rovnako veľkých, ako aj malých. Nebudeme teda podporovať export," povedal na margo toho Kőszeghy.



Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Milan Kyseľ upozornil, že v agrorezorte v rámci požiadaviek z EÚ pôsobí drevárska inšpekcia, ktorá je začlenená pod MPRV, a okrem iného dohliada aj na obchodovanie s drevom. "Naším cieľom je, aby boli v prvom rade naplnené požiadavky nášho obyvateľstva. Ak ostávajú nejaké prebytky dreva, ktoré si môžeme dovoliť exportovať, nemôžeme sa tomu brániť," dodal Kyseľ.