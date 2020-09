P. Kažimír: Kľúčové pre zotavenie ekonomiky sú prijímané opatrenia

Bratislava 22. septembra (TASR) - V najbližšom období bude dôležitá schopnosť bánk pokračovať v úverovaní podnikov aj domácností. V pléne Národnej rady (NR) SR to skonštatoval guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý prišiel poslancom predstaviť Správu o stave a vývoji finančného trhu za minulý rok.



"Budúci vývoj ekonomiky je pre mnohých neznámy, ostávame v mútnych vodách. Za najdôležitejšie považujeme 'neprestávať veslovať'. Urobiť radšej viac teraz, ako neskôr banovať, že sa mohlo konať rýchlejšie a razantnejšie. Bude dôležitý monitoring situácie. NBS je pripravená a urobí maximum pre čo najrýchlejšie a najmenej bolestivé zotavovanie ekonomiky," vyhlásil Kažimír.



Guvernér priblížil, že rast úverov domácnostiam napriek spomaleniu zostáva štvrtý najrýchlejší v Európskej únii. "Dynamika úverovania podnikového sektora sa napriek koronakríze udržala, v prípade odvetví, ktoré sú vnímané ako rizikové, došlo k obmedzeniu dostupnosti financovania," doplnil Kažimír. Horšiu dostupnosť k úverom môžu mať najmä malé a stredné podniky, hoci predtým žiadny nemali. "Je to práve neistota a hmla, ktoré limitujú dostupnosť úverov. Je pozoruhodné, že dostupnosť financovania pre podniky nebola výrazne zhoršená ani napriek tomu, že spustenie štátnej garančnej schémy výrazne zaostávalo za všetkými krajinami eurozóny a dodnes sme na chvoste," podotkol Kažimír.



Nízka miera využívania garančnej schémy je podľa neho spôsobená tým, že je pomalá a administratívne náročná. "Nemáme vyhraté a je nevyhnutné skvalitniť a zjednodušiť tento nástroj. Dôležitý bude monitoring odkladu splátok úverov," myslí si Kažimír.



Aktuálne dostupné informácie nasvedčujú podľa Kažimíra tiež tomu, že podniky aj domácnosti sú v lepšej finančnej situácii, než sa očakávalo na začiatku pandémie. "Do veľkej miery k tomu prispela kombinácia opatrení najmä na podporu zamestnanosti či náhradu príjmov, odklady splátok, ale aj platby daní a odvodov. Za dôležité považujeme vyriešenie existujúcich problémov pri schéme garantovaných úverov tak, aby aj tento nástroj bol skutočným pilierom oživenia podnikového sektora, lebo v súčasnosti ním ešte nie je," tvrdí Kažimír.



Neistota a riziko budú podľa neho "definovať budúci vývoj". "Z dôvodu neistoty týkajúcej sa budúceho ekonomického vývoja bude správanie bánk výrazne opatrnejšie pri poskytovaní úverov, čo môže byť problematické najmä pre podniky. Nie je to len o podnikoch, lebo ani domácnosti nie sú bez rizika. Časť domácností vstupovala do krízy s nízkou mierou úspor a s vysokým podielom splátok k príjmu," upozornil Kažimír.



Ak by chýbali opatrenia zo strany štátu, najmä zavedenie možnosti odkladu splátok úverov, podiel problémových domácností by bol výrazne vyšší. "Ak by sa ich finančná situácia do obnovenia povinnosti pokračovať v splácaní opätovne nezlepšila, môže to mať negatívne dosahy aj pre banky. Schopnosť bánk tvoriť zisk, existencia garančných schém a podporné opatrenia zo strany vlády a centrálnych bánk sú kľúčové pre veľkosť a rýchlosť úverovania ekonomiky," dodal Kažimír.