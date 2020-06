P. Krištúfková navrhuje zmeny pri dôchodkovom strope

Bratislava 19. júna (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Petra Krištúfková (Sme rodina) navrhuje zmeny pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku. Návrhom zákona chce odstrániť krivdu, ktorá vznikla ženám ročníkov 1957 až 1963. Podľa Krištúfkovej nebolo ženám týchto ročníkov do dôchodku spravodlivo odpočítané obdobie pol roka na základe ústavného princípu za každé jedno vychované dieťa.



Určovanie dôchodkového veku v súvislosti so zastropovaním dôchodkového veku sa do praxe zaviedlo prostredníctvom novely zákona o sociálnom poistení. Krištúfkovej návrh zákona sa má dotknúť vyše 110.000 žien. "Touto problematikou sa zaoberám od júla 2019, keď pán poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD) počas rokovania parlamentného sociálneho výboru predložil fixnú tabuľku, ktorá nezohľadňovala ústavný princíp," spresnila v stanovisku pre médiá Krištúfková.



Krištúfková tvrdí, že ako opozičná poslankyňa tento návrh predkladala opakovane, ale nikdy nezískal dostatočnú podporu. "V decembri 2019 som spolu so zástupkyňami dotknutých žien tento návrh predložila aj na Ústavný súd SR," upozornila Krištúfková s tým, že v tom čase sa jej podarilo vyzbierať vyše 37 hlasov naprieč celou opozíciou. Opakovane podáva návrh zákona, ktorý by mal parlament prerokovať na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá začína 7. júla tohto roka. "Je nemysliteľné, aby sa tieto ženy nedočkali spravodlivosti," dodala poslankyňa.