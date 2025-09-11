Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zákon o elektronických komunikáciách posunuli do druhého čítania

Na snímke plénum počas 39. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 9. septembra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Cieľom aktu o gigabitovej infraštruktúre je dôslednejšie prispieť k znižovaniu nákladov pri budovaní vysokokapacitných elektronických komunikačných sietí.

Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania návrh novely zákona o elektronických komunikáciách. Ten má do našej legislatívy preniesť smernicu Európskej únie (EÚ) z roku 2018, ktorou sa ustanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie).

Zákon o elektronických komunikáciách zároveň obsahuje aj transpozíciu smernice Európskeho parlamentu (EP) a Rady z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí.

Táto smernica je však zrušená nariadením EP a Rady EÚ z apríla 2024 o opatreniach na zníženie nákladov na zavádzanie gigabitových elektronických komunikačných sietí. „Na túto skutočnosť je potrebné reagovať aj legislatívnymi zmenami a úpravou zákona o elektronických komunikáciách tak, aby v praxi nedochádzalo k pochybnostiam, ktorá legislatívna norma sa má uplatniť a ako,“ uviedlo Ministerstvo dopravy SR v dôvodovej správe k materiálu.

Cieľom aktu o gigabitovej infraštruktúre je dôslednejšie prispieť k znižovaniu nákladov pri budovaní vysokokapacitných elektronických komunikačných sietí. Novela zároveň obsahuje spresnenia niektorých ustanovení zákona, ako aj úpravy legislatívno-technickej povahy.
