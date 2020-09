Plénum NR SR prerokuje dve vládne novely v skrátenom konaní

Bratislava 16. septembra (TASR) – Plénum Národnej rady (NR) SR prerokuje dve vládne novely zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci to schválili v stredu na rokovaní. Právne normy sa týkajú dopredaja vozidiel a pandemického ošetrovného (OČR).



Predajcom vozidiel podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR hrozia z dôvodu opatrení proti novému koronavírusu škody. Rezort dopravy im chce preto pomôcť novelou zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Platnosť povolení tzv. dopredajov vozidiel vydaných vozidlám ukončenej série, ktoré nemohli byť uvedené na trh, sprístupnené na trhu, evidované ani uvedené do prevádzky v cestnej premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek po 31. auguste 2019, by sa mala predĺžiť o šesť mesiacov.



"Na základe prijímaných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 boli predajne vozidiel zatvorené od 16. marca do 22. apríla 2020, pričom ani v súčasnosti predaje vozidiel nedosahujú hodnoty spred krízy. Ťažké nákladné vozidlá sa predávajú len minimálne a autobusy sa nepredávajú vôbec," priblížil rezort dopravy v predkladacej správe. Predajcom vozidiel tak zostali na skladoch vozidlá, ktoré nebude možné v termíne zaregistrovať.



Parlament prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní aj vládny návrh zákona o sociálnom poistení, ktorým sa upravuje poskytovanie pandemického OČR. Nárok naň nemá mať ten rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy pre obavy z nákazy novým koronavírusom, a to v prípade, ak bude neobmedzená prevádzka škôl a predškolských zariadení.