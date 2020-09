NR SR prerokuje v skrátenom režime koniec antikorona daňových opatrení

Bratislava 22. septembra (TASR) - Parlament prerokuje vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v skrátenom legislatívnom konaní. Tento proces podporilo 86 z 97 prítomných poslancov.



Cieľom návrhu zákona je aj počas trvania mimoriadnej situácie vytvoriť fikciu o jej ukončení a umožniť daňovým a iným orgánom pokračovať v konaniach prerušených počas obdobia pandémie. Fikcia skončenia obdobia pandémie pre konkrétne opatrenia podľa zákona lex korona je 30. september 2020, pretože opatrenia sú nastavené v zákone tak, aby plnenia z nich vyplývajúce boli ukončené a realizované najneskôr tri mesiace po skončení obdobia pandémie. Daňové priznanie bude treba podať k 31. októbru tohto roka.



"Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z aktuálnej situácie, ktorá neumožňuje ukončiť mimoriadnu situáciu, avšak ďalšie dlhodobejšie uplatňovanie opatrení vo finančnej oblasti, zavedené zákonom lex korona, by mohlo významne zhoršiť postavenie Slovenska v medzinárodnom obchode a na svetových trhoch, mohlo by to viesť k značným hospodárskym škodám hroziacim štátu a ekonomike," zdôvodnil rezort financií.



Slovenská republika, ale aj inštitúcie Európskej únie by mohli prísť o dôležitý zdroj informácií o hospodárskom stave podnikov aj celej ekonomiky. "Hrozil by pokles daňovej disciplíny vďaka príliš dlhému odkladu plnenia daňových povinností a hrozí aj existencia vyhýbania sa daňovým povinnostiam," predpokladá rezort financií.



Mimoriadne by sa skomplikovala aj prognóza príjmov štátneho rozpočtu a mohlo by to spôsobiť výrazné odchýlky v prognóze daňových príjmov pri tvorbe rozpočtu, čo sa môže prejaviť vo väčšom štátnom deficite a potrebe kryť potenciálne daňové výpadky konsolidáciou, a to nežiaducou formou zvyšovania daní, alebo znižovaním výdavkov štátu.