Poslanci začali rokovať o zákonoch z dielne rezortu dopravy

Bratislava 20. októbra (TASR) - Úpravou zákona o dráhach odštartovalo plénum Národnej rady (NR) SR druhý rokovací deň 48. schôdze. Poslanci majú na programe aj niekoľko ďalších bodov z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Poslanec Miloš Svrček (Sme rodina) v stredu pléne predstavil pozmeňujúci návrh k novele zákona o dráhach, ktorý upravuje aj križovanie hlavných železničných tratí. Zároveň chce umožniť vyňať časť železničnej infraštruktúry, ktorá nemá žiadny strategický význam, z režimu spoplatňovania a oddelenia správy železničnej infraštruktúry a poskytovania železničných služieb.



Plénum má prerokovať aj novelu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Hovorí o prepojení elektronických mýtnych systémov v rámci Európskej únie (EÚ). Platenie mýta v Únii by tak malo byť ľahšie.



Ďalšou právnou normou z dielne rezortu dopravy je napríklad návrh zákona o organizácii pracovného času v doprave. Pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie (EÚ) by sa podľa návrhu mali zjednotiť. Medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu by nemala predstavovať vysielanie. Tiež sa má určiť, ktoré dopravné činnosti majú výnimku z pravidiel o vysielaní. Kabotážna preprava by mala byť považovaná za vysielanie.