Plénum NRSR v závere dňa rokovalo o riešení dôsledkov pandemickej OČR

Bratislava 5. mája (TASR) – Ľuďom, ktorí poberali alebo poberajú pandemickú OČR, by sa to malo zarátavať do budúceho dôchodku. Chcú to presadiť poslanci opozičného Smeru-SD v novele zákona o sociálnom poistení. Plénum o nej diskutovalo v závere druhého rokovacieho dňa 28. schôdze Národnej rady (NR) SR.



Jeden z predkladateľov návrhu zákona Ladislav Kamenický (Smer-SD) priblížil, že počet poistencov, ktorí poberali OČR, bol v roku 2020 omnoho vyšší ako v roku 2019. Rozdiel podľa jeho slov tvorí 180.000 osôb a nárast predstavuje 117 %. Podotkol, že sa to týka podstatnej časti obyvateľstva, preto na to treba reagovať.



Tento problém sa pritom podľa neho týka najmä mladých rodín. Novela zákona by mala byť prospešná pre všetkých, ktorí poberali pandemickú OČR. "Rodičia, ktorí sa starali napríklad o svoje deti, ktoré nemohli ísť do školy, do škôlky, ktorí ju poberali, prichádzali takýmto spôsobom o časť svojho budúceho dôchodku," upozornil.



Predmetom návrhu zákona je zavedenie tzv. fikcie na účely určenia osobného mzdového bodu počas krízovej situácie za obdobie poberania ošetrovného. Navrhuje sa, aby vymeriavací základ bol určený z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, z ktorého sa určilo ošetrovné. Do úvahy by sa tak mal brať príjem zo zárobkovej činnosti, ktorý poistenec mal bezprostredne pred ošetrovaním člena rodiny.



Vo štvrtok (6. 5.) ráno majú poslanci na programe viaceré správy, medzi nimi správu o hospodárení Národnej banky Slovenska (NBS) či o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Poslancov čaká aj tradičná štvrtková Hodina otázok.