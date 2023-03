NRSR: Poberať predčasný dôchodok a materské by mohlo mať viac ľudí

Bratislava 11. marca (TASR) - Do doby poistenia na účely získania nároku na materské by sa mohli podľa novely zákona o sociálnom poistení započítavať skončené aj trvajúce povinné nemocenské poistenia. Druhou zmenou by bolo zavedenie aplikačného pravidla, že osoby v postavení takzvaných slobodných povolaní, ako napríklad znalci, advokáti či audítori, by sa nepovažovali za samostatne zárobkovo činné osoby, aby mohli poberať predčasný dôchodok. Návrh predkladá na rokovanie Národnej rady (NR) SR skupina poslancov klubu SaS.



Prvou zmenou by bolo zjednoznačnenie právnej úpravy, ktorá spôsobuje svojvoľný výklad Sociálnou poisťovňou (SP) v priznávaní nároku na materské, uvádza sa v dôvodovej správe. Druhou zmenou by bolo, že predmetné slobodné povolania by mohli mať priznaný predčasný starobný dôchodok v prípadoch, že si oprávnenie na vykonávanie takého povolania chcú ponechať.



Čo sa prvej zmeny týka, súčasná prax SP vedie k situácii, keď zamestnankyňa, ktorá pracovný pomer ukončí, získa materské vďaka ochrannej lehote a tá, ktorá ďalej pracuje a zaplatí viac odvodov, materské nezíska, ak s iným už ukončeným pracovným pomerom nezískala 270 dní nemocenského poistenia. Uvedený postup Sociálnej poisťovne zároveň neguje úmysel časti zákona, ktorý materské priznáva po 90 dňoch nemocenského poistenia v novom zamestnaní.



V zákone nie je podľa slov predkladateľov právnej úpravy nikde uvedené, že neukončené nemocenské poistenia sa do doby 270 dní nezapočítavajú. Dopĺňajú, že SP odôvodňuje svoju prax rozsudkami, ktoré sa však týkajú dobrovoľného nemocenského poistenia a nie povinného nemocenského poistenia.



Novela by nadobudla účinnosť na začiatku septembra. V doložke vplyvov sa uvádza, že návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy.



Ministerstvo financií SR však poukázalo, že je potrebné v návrhu zákona tiež uviesť a zdôvodniť všetky predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, no aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým musia predkladatelia uviesť aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov.