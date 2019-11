Podmienky pri mladomanželských pôžičkách zo ŠFRB sa zmiernia

Bratislava 27. novembra (TASR) - Podmienky pri mladomanželských pôžičkách zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) sa zmiernia. Plénum schválilo novelu zákona o ŠFRB, ktorú pripravili poslanci koaličného Mosta-Híd. Nárok na tento zvýhodnený úver budú mať po novom manželia, ktorí sú spolu najviac tri roky pred podaním žiadosti. Zatiaľ o úver mohli požiadať len ľudia do 35 rokov, ktorí sú manželmi najviac jeden rok.



Mladomanželské pôžičky sa do praxe zaviedli návrhom Mosta-Híd. Poslanci však uviedli, že touto novelou reagujú na doterajšie skúsenosti s poskytovaním tejto podpory z praxe. "Cieľom novely zákona je rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu požiadať o podporu na obstaranie bývania, a to predovšetkým s ohľadom na mladomanželov a mladé rodiny," uviedli poslanci v predkladacej správe k novele zákona.



Okrem podmienky trvania manželstva sa upraví aj maximálna príjmová hranica pre dotknuté skupiny žiadateľov pri príslušných druhoch podpory. Podľa doteraz platnej úpravy bolo možné poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje štvornásobok sumy životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Poslanci Mosta-Híd zmenili maximálnu príjmovú hranicu na päťnásobok uvedenej sumy.



"Rovnaká zmena nastane v prípade žiadateľa, ktorým sú mladomanželia, pri poskytovaní podpory na obstaranie bytu kúpou bytu v rodinnom dome. Uvedená zmena reaguje na podnety z praxe a jej cieľom je umožniť získanie podpory na obstaranie bývania pre ešte širšiu skupinu žiadateľov," priblížili poslanci.