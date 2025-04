Podmienky získania daňového bonusu na dieťa sa nezmenia

Bratislava 15. apríla (TASR) - Podmienky potrebné na získanie daňového bonusu na dieťa, ktoré súvisia s prácou v zahraničí, sa nezmenia. Parlament neposunul do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložili poslanci Národnej rady (NR) SR opozičnej SaS Vladimíra Marcinková, Vladimír Ledecký a Marián Viskupič.



„Cieľom prekladanej právnej úpravy je odstránenie diskriminácie a zmena podmienok potrebných na získanie daňového bonusu na dieťa pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou (teda rezidentov Slovenskej republiky) tak, aby v prípade, že tieto osoby pre slovenského zamestnávateľa vykonávajú prácu nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí, neprichádzali o nárok na daňový bonus na dieťa,“ vysvetlili predkladatelia.



Pripomenuli, že od januára tohto roka si môžu daňovníci uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa iba v prípade, ak 90 % svojich celosvetových zdaniteľných príjmov dosahujú na území Slovenskej republiky. Táto podmienka sa pritom vzťahuje na daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý nemajú trvalý pobyt, ani sa na území Slovenskej republiky obvykle nezdržiavajú (nerezidenti), ale aj na daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenti). Táto zmena bola súčasťou konsolidačných opatrení schválených minulý rok. Predtým platilo obmedzenie pôvodu príjmu ako podmienky získania daňového bonusu iba pre nerezidentov.



„Cieľom našej predkladanej právnej úpravy je spaťnavrátenie legislatívnej podoby do tohto stavu. Máme za to, že aktuálne znenie zákona diskriminuje rezidentov Slovenskej republiky, ktorí časť svojich zdaniteľných príjmov získavajú prácou pre slovenských zamestnávateľov vykonanou v zahraničí, k ich zdaňovaniu dochádza na území Slovenskej republiky, ale nárok na daňový bonus na dieťa strácajú,“ zdôraznili opoziční poslanci.