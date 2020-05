Podnikom majú pomôcť v čase koronakrízy s likviditou bankové záruky

Bratislava 13. mája (TASR) - Všetky typy podnikov budú mať v čase koronakrízy šancu uchádzať sa o finančnú pomoc z Exportno-importnej banky (Eximbanka) a Slovenského investičného holdingu (SIH). Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorý schválil parlament. Začne platiť dňom vyhlásenia, plénum o návrhu rokovalo v skrátenom režime.



Finančná pomoc má podľa rezortu financií zabezpečiť podnikom dostatočnú likviditu. Pomoc bude možné poskytnúť vo forme záruky za úver poskytnutý bankou, alebo vo forme odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou. Umožňuje to dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej ochorením COVID-19, ktorý schválila Európska komisia (EK).



Poskytovateľmi takejto finančnej pomoci budú Eximbanka a fondy spravované SIH. "Finančnými sprostredkovateľmi budú banky a pobočky zahraničných bánk. Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená malé podniky, stredné podniky alebo veľké podniky," uvádza rezort financií v dôvodovej správe k návrhu zákona.



Podniky budú musieť splniť na poskytnutie pomoci určité podmienky. Napríklad žiadateľ voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni nebude môcť mať pohľadávky na poistnom. O pomoc sa nebudú môcť uchádzať podniky v konkurze a reštrukturalizácii. "Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou možno podniku odpustiť, ak podnik v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a podnikom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere," uvádza sa v návrhu zákona.



Dočasný rámec má umožniť poskytnutie finančnej pomoci v obidvoch formách najneskôr do 31. decembra tohto roka. Komplexné pravidlá poskytovania finančnej pomoci budú upravené v schéme štátnej pomoci, táto schéma musí byť notifikovaná EK.



Prijatie návrhu zákona zároveň umožní správnym orgánom pokračovať v prerušených konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny v dopredu ustanovenom termíne.