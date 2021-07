Pôdohospodárska platobná agentúra prevezme dve nové kompetencie

Bratislava 25. júla (TASR) – Dve kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prevezme Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorú v zrýchlenom režime v nedeľu ráno schválila Národná rada SR. Rýchla zmena je podľa agrorezortu nevyhnutná pre konanie o európskej akreditácii PPA na jeseň tohto roka.



Kompetencie súvisia s administráciou dielov pôdnych blokov - prideľovanie identifikačného čísla blokov a vedenie ich evidencie. Zároveň aj zabezpečovanie cyklickej obnovy dielov pôdnych blokov a systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie ich registrov.



„Uvedené činnosti sú neoddeliteľnou zložkou integrovaného systému, prostredníctvom ktorého sa poskytujú priame podpory a podpory organizácie trhov zo zdrojov Európskej únie, ktoré môže poskytovať iba akreditovaná agentúra. Z dôvodu nadchádzajúceho konania o udelení alebo odňatí akreditácie agentúre je nevyhnutne potrebné, aby agentúra získala čo najskôr zákonnú kompetenciu na výkon uvedených činností," uviedlo ministerstvo v predkladacej správe.



Zákon bude účinný od 1. septembra. Zároveň ide o najneskorší termín, ktorý je nevyhnutný na začatie a riadny priebeh konania o udelení alebo odňatí akreditácie agentúre. Ak by agentúra nemala kompetenciu na výkon uvedených činností, neboli by zabezpečené funkcie integrovaného systému, v čoho dôsledku by nebolo možné udeliť agentúre akreditáciu. Agentúra by teda nemohla poskytovať priame podpory a podpory organizácie trhov zo zdrojov Európskej únie.



Tým by žiadateľom o priame podpory a podpory organizácie trhov nebolo možné poskytovať prostriedky zo zdrojov EÚ a v dôsledku toho by sektor pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Slovenskej republike utrpel hospodársku škodu vo výške viac ako 500 miliónov eur ročne, upozornilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.