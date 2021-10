NRSR: Poslanci diskutovali o návrhu na vyslovenie nedôvery R. Sulíkovi

Bratislava 26. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR celý piaty rokovací deň 48. schôdze venovali diskusii o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). V rozprave vystúpilo sedem zákonodarcov, ktorí boli prihlásení písomne. Do debaty sa niekoľkokrát zapojil aj šéf rezortu hospodárstva. V závere dňa sa do rozpravy ešte ústne prihlásilo päť poslancov. Návrh na odvolanie inicioval opozičný Smer-SD.



Líder Smeru-SD Robert Fico v úvode dňa požiadal Sulíka, aby predložil maturitné vysvedčenie, pričom naznačil, že bolo sfalšované. Minister ho následne priniesol. Zdôraznil, že žije čestný život, nie "fejkový".



Viacerí opoziční poslanci sa zároveň pýtali na ranč v Austrálii. Chceli vedieť, aký je ranč veľký, koľko stál a s kým ho vlastní. Sulík ozrejmil, že ho kúpil v roku 2019 spolu s ďalšími dvoma fyzickými osobami nepriamo cez spoločnosť a zobral si naň úver.



Podľa predkladateľov návrhu na jeho odvolanie nepredstavil Sulík jediné racionálne riešenie, ten to odmietol. Spomenul napríklad zavedenie transparentnej regulácie prirodzených monopolov v energetike, prijatie novely zákona o kritickej infraštruktúre, novely atómového zákona či opatrenia na to, aby dostali Mochovce do funkčného stavu.



"Doterajšie verejné vyhlásenia a praktická nečinnosť Sulíka ako ministra hospodárstva SR potvrdzujú absolútnu nespôsobilosť Sulíka na výkon tejto mimoriadne dôležitej exekutívnej funkcie," konštatujú poslanci v odôvodnení návrhu.



Plénum by sa v stredu (27. 10.) ráno malo zaoberať novelou daňového poriadku z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Tá by mala, okrem iného, vylúčiť daňovo nespoľahlivé osoby. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov na dobrovoľné plnenie si svojich daňových povinností. Následne by mali poslanci pokračovať v diskusii o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva.