NRSR: Poslanci majú rokovať o reforme súdnictva či minimálnej mzde

Bratislava 15. októbra (TASR) - Reforma súdnictva a s ňou súvisiace ústavné zmeny, novela zákona o minimálnej mzde či dotácie v pôsobnosti rezortu práce a kultúry. To sú niektoré z tém návrhu programu 16. schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína v utorok (20. 10.) o 13.00 h. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Na rokovaní má vystúpiť aj ombudsmanka Mária Patayková s mimoriadnou správou o situácii v riešení environmentálnych záťaží. Podľa návrhu programu sa má voliť aj nový podpredseda parlamentu namiesto Petra Pellegriniho (nezaradený). Smer-SD už na tento post navrhol Juraja Blanára.



Reforma súdnictva hovorí o zmene zloženia Ústavného súdu i Súdnej rady. Súčasťou je i návrh na zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Rezort spravodlivosti navrhuje tiež ukotvenie vekového cenzu sudcov. Po novom by z funkcie odchádzali sudcovia všeobecných súdov vo veku 65 rokov, respektíve 68 rokov. Súčasťou návrhu je aj zrušenie rozhodovacej imunity sudcov všeobecných súdov.



Novela zákona o minimálnej mzde, ktorou sa mení aj Zákonník práce, rieši ustanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a na nasledujúce roky, a to úpravou tzv. automatu určovania minimálnej mzdy. Poslanci majú rokovať aj o vládnom návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach či o návrhu zákona o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií.



Novelou zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny by sa mali utvoriť podmienky na podporu prorodinných aktivít, a to dotáciou na podporu plnenia funkcií rodiny a dotáciou na podporu dobrovoľníckej činnosti. Návrhom zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu kultúry by sa mali reflektovať skúsenosti pri poskytovaní dotácií v súvislosti s koronakrízou.



V návrhu programu je aj vládny návrh zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorým sa má zefektívniť výmena informácií medzi zdravotnými poisťovňami a ústrednými orgánmi štátnej správy v celom sektore zdravotníctva.



V druhom čítaní je návrh zákona o zaistení majetku, takisto novela upravujúca dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Poslanci majú tiež definitívne rozhodnúť o novele týkajúcej sa odoberania titulov a o návrhoch zaradiť nové dni do zoznamu pamätných dní.



Poslanci by mali rokovať aj o návrhu novely, ktorá zavádza nový príplatok k dôchodku veteránom protikomunistického odboja. Poslanci Smeru-SD prichádzajú napríklad s novelou Zákonníka práce.