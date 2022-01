Poslanci na sociálnom výbore riešili stav v ZSS pre požiar v Osadnom

Bratislava 31. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa počas pondelkového zasadnutia parlamentného výboru pre sociálne veci pýtali ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) aj na situáciu a víziu v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) vzhľadom na nedávny požiar v domove sociálnych služieb v Osadnom. Minister si myslí, že legislatíva o kontrole je nastavená správne, prístup treba zmeniť k dohľadu, kontrole, inšpekcii a dozeraniu na fungovanie ZSS.



"Lebo doteraz bola prax taká, že v rámci hodnotenia kvality sa väčšina toho, čo sa hodnotí, týkala písomných materiálov," skonštatoval minister s tým, že ide o pripravené metodiky či evakuačné plány. To treba podľa neho zmeniť. Nad rámec zákona ministerstvo požiadalo zariadenia, aby do konca januára zrealizovali cvičnú evakuáciu. Aktuálne rezortu poslalo správu 245 zariadení.



"Chcel by som upozorniť na podstatný fakt, že podľa nás tie protipožiarne predpisy sú v zákone nastavené dostatočne prísne a predvídavo," dodal minister.



Na margo stavu zariadení sociálnych služieb predseda sociálneho výboru Vladimír Ledecký (SaS) poznamenal, že práve zariadenie v Osadnom, kde došlo k požiaru, bolo hodnotené ako najlepšie v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK).



Zároveň upozornil aj na to, že niektoré zariadenia – najmä súkromné, ktorým vyššie územné celky nechcú finančne pomôcť – majú problémy v súvislosti so zdražovaním energií.



Poslankyňa zo strany Za ľudí Jana Žitňanská zase upozornila na to, že počas tragickej udalosti v Osadnom sa o 52 klientov zariadenia starali v noci dve zamestnankyne. Vníma nedostatok takýchto pracovníkov, preto si to podľa nej žiada komplexnejší prístup k tomu, ako chce Slovensko pritiahnuť do tohto segmentu viac pracovníkov. Tejto problematiky sa týka aj mzdové ohodnotenie zamestnancov v ZSS. "Bez toho, aby sme pristúpili k radikálnejšej valorizácii, sa niektoré domovy sociálnych služieb môžu ocitnúť v kríze," poznamenala poslankyňa s tým, že štát nemôže fungovať spoliehajúc sa na to, že pomáhať budú dobrovoľníci.



V podobnom duchu sa vyjadril aj poslanec Ján Richter (Smer-SD). "Zdravotníctvo aj sociálne služby potrebujú rapídne zvýšenie miezd," vyhlásil.



Požiar s tragickými následkami vypukol v domove sociálnych služieb v Osadnom v noci 21. decembra 2021, pričom život jedného klienta si vyžiadal priamo na mieste, ďalší piati prijímatelia sociálnych služieb podľahli na jeho následky o neskôr.