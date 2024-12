Poslanci neposunuli do 2. čítania zrušenie dvoch dní pracovného pokoja

Bratislava 4. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nesúhlasia so zrušením dvoch dní pracovného pokoja, a to 6. januára a 1. mája. Navrhoval to opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS) v novele zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú parlament v stredu neposunul do druhého čítania.



Dni pracovného pokoja znamenajú podľa predkladateľa pre zamestnávateľov náklady napriek tomu, že zamestnanec nepracuje a dodatočné náklady v prípade, že v daný deň svoju prácu vykonáva. "Pre zamestnávateľa to znamená vyplácať za tento deň plnú mzdu spolu so mzdovým zvýhodnením vo výške 100 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni," priblížil Viskupič v predloženom materiáli.



Zvýšené mzdové náklady na zamestnancov sa tak podľa neho môžu premietnuť do vyšších cien produktov a služieb, prípadne do zníženia či nezvyšovania miezd zamestnancov. Dni pracovného pokoja sú spolu so stravnými poukážkami, rekreačnými a ďalšími poukazmi jednou z príčin nominálne nízkych miezd v slovenskej ekonomike v porovnaní s inými štátmi v rámci Európskej únie, doplnil opozičný poslanec.



"Ďalším dôvodom, pre ktorý rušíme práve tieto dva sviatky, je, že tieto dva sviatky sú súčasťou zoskupenia niektorých krátko po sebe idúcich dní pracovného pokoja, čím sa trochu devalvuje ich oddychový aspekt. Na prelome decembra a januára je dnes päť dní pracovného pokoja, počas ktorých si zamestnanci môžu oddýchnuť a na 1. máj tesne nadväzuje 8. máj a navyše 1. máj je blízko k veľkonočným sviatkom," vysvetlil poslanec v dôvodovej správe.