Poslanci neschválili nový zákon o štátnych hmotných rezervách

Bratislava 22. júna (TASR) - Aktuálne platný zákon o štátnych hmotných rezervách z roku 2012 už nevyhovuje súčasným podmienkam a potrebám na riešenie krízových stavov. Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR preto pripravila nový zákon, ktorý mal zjednodušiť procesy a upraviť aj financovanie štátnych hmotných rezerv. Národná rada (NR) SR však právnu normu vo štvrtok pri záverečnom hlasovaní neschválila.



"Zámerom návrhu zákona je zlepšiť pripravenosť štátu, a to nastavením mechanizmu na vybavovanie žiadostí na poskytnutie štátnych hmotných rezerv počas riešenia krízovej situácie, ako aj v čase mieru a bezpečnosti. Navrhuje sa ďalej rozšíriť a procesne upraviť postup pri hospodárení so štátnymi hmotnými rezervami," uviedla SŠHR v dôvodovej správe.



Nový zákon mal zaviesť povinnosť prehodnocovania účelnosti, opodstatnenosti, kompatibility a životnosti jednotlivých položiek mobilizačných rezerv. Upravoval tiež niektoré otázky financovania štátnych hmotných rezerv, najmä správu samostatných účtov správy rezerv, možné výdavky z týchto účtov, ako aj otázky súvisiace so skladovaním štátnych hmotných rezerv. Štátne hmotné rezervy sa mali rozdeliť do troch kategórií, a to hmotné rezervy, mobilizačné rezervy a pohotovostné zásoby.