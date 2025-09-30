< sekcia Ekonomika
Poslanci odmietli limity nákupu áut pre najvyšších ústavných činiteľov
Cieľom jeho návrhu bolo stanoviť v zákone limity na nákup áut pre prezidenta, členov vlády, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Limity výdavkov na obstaranie vozidiel pre prezidenta a členov vlády sa nestanovia. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý predložil opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS).
Cieľom jeho návrhu bolo stanoviť v zákone limity na nákup áut pre prezidenta, členov vlády, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie. Pripomenul, že niektoré z nich boli doteraz stanovené nariadením vlády, limity pre hlavu štátu a členov vlády však neboli doteraz vôbec upravené.
„Pre prezidenta SR sa stanovuje limit na úrovni 90.000 eur, pre predsedu vlády SR na úrovni 60.000 eur a pre členov vlády na úrovni 48.000 eur. Pre iné funkcie návrh niektoré súčasné sumy oproti súčasnému stavu mierne znižuje,“ vyčíslil predkladateľ v dôvodovej správe. Uvedené sumy podľa neho umožňujú nákup dostatočne reprezentačných, výkonných a plne postačujúcich vozidiel, a to bez nadmerného zaťažovania štátneho rozpočtu.
