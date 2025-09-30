Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poslanci odmietli návrh SaS na návrat k rovnej dani z príjmov

Predkladatelia poukázali na to, že Slovensko stratilo v uplynulých rokoch svoju daňovú konkurencieschopnosť.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Sadzba dane z príjmov pre fyzické aj právnické osoby sa nevráti na 19 %, ako bola nastavená v časoch tzv. rovnej dane. Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložila skupina poslancov opozičnej SaS.

„Cieľom návrhu zákona je zásadné zjednodušenie daňového systému prostredníctvom zavedenia (takmer) jednotnej základnej sadzby dane z príjmov vo výške 19 % pre fyzické osoby aj právnické osoby. Tento krok predstavuje výrazné priblíženie sa k princípu tzv. rovnej dane, ktorá v minulosti priniesla Slovenskej republike hospodársky úspech a medzinárodné uznanie,“ argumentovali predkladatelia v dôvodovej správe.

Zároveň však chceli ponechať nižšie sadzby dane, ktoré sú v súčasnosti určené pre menších podnikateľov a osoby s nižšími príjmami. Návrh nemenil ani sadzbu dane z pasívnych príjmov.

Predkladatelia poukázali na to, že Slovensko stratilo v uplynulých rokoch svoju daňovú konkurencieschopnosť. „Zavedenie viacerých pásiem dane z príjmu fyzických osôb a postupné zvyšovanie sadzieb dane pre právnické osoby spôsobilo, že daňový systém je zložitý, neprehľadný a demotivujúci. Súčasná vláda namiesto podpory podnikania neustále vytvára nové prekážky - zavádza dodatočné dane, zvyšuje odvodové zaťaženie a neustále mení pravidlá,“ zhodnotili opoziční poslanci.

Skúsenosti z rokov 2004 až 2012 podľa nich jasne ukázali, že systém založený na princípoch rovnej dane priniesol Slovensku ekonomický rast, prílev investícií a tvorbu pracovných miest. „Predkladaný návrh tieto skúsenosti reflektuje a prináša modernizáciu, ktorá je potrebná na to, aby sa Slovenská republika vrátila medzi krajiny s atraktívnym, férovým a predvídateľným daňovým systémom,“ doplnili predkladatelia.
