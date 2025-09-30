< sekcia Ekonomika
Poslanci odmietli návrh SaS na úplné zrušenie transakčnej dane
Transakčná daň zhoršuje podnikateľské prostredie na Slovensku, vysvetlili predkladatelia.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Transakčná daň, ktorá na Slovensku platí od apríla tohto roka, sa úplne nezruší. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon o dani z finančných transakcií z dielne opozičnej SaS.
„Cieľom návrhu je zrušiť novozavedenú daň z finančných transakcií, a to z dôvodu jej zásadného škodlivého vplyvu na všetky podnikateľské subjekty. Transakčná daň zhoršuje podnikateľské prostredie na Slovensku, negatívne vplýva na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a relevantný problém je aj nejednoznačnosť a administratívna náročnosť jej výberu,“ vysvetlili predkladatelia v dôvodovej správe.
Ministerstvo financií (MF) SR podľa nich neprezentovalo žiadne argumenty, ktoré by ukazovali na odôvodnenosť zachovania transakčnej dane, prípadne dokazujúce, že existencia tejto dane nespôsobuje viac škôd, ako je jej potenciálny prínos do štátneho rozpočtu. Neexistuje tiež kalkulácia ušlých príležitostí a odhad počtu subjektov, ktoré zaregistrujú svoje spoločnosti v zahraničí alebo odídu zo Slovenska v dôsledku zavedenia dane.
„V aktuálnej ťažkej ekonomickej situácii Slovenska, klesajúceho hospodárskeho rastu, hroziacej obchodnej vojny z USA je potrebné zrušiť túto daň ako celok a tak odstrániť všetky jej negatívne dosahy,“ doplnili opoziční poslanci.
