Poslanci odmietli opozičný návrh na uľahčenie pomoci pri slintačke

Bratislava 18. júna (TASR) - Pomoc chovateľom zvierat pri nákaze slintačky a krívačky (SLAK) sa neuľahčí. Novelizáciu viacerých súvisiacich zákonov predložil opozičný poslanec Ľubomír Galko (nezaradený), Národná rada (NR) SR jeho návrh v stredu neposunula do druhého čítania.



„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je výrazné zjednodušenie administratívnej záťaže pre chovateľov hospodárskych zvierat pri poskytovaní dotácií ako kompenzácií za utratené zvieratá a súvisiace náklady vyvolané opatreniami štátnej veterinárnej správy v súvislosti s ochorením slintačky a krívačky,“ zdôvodnil predkladateľ. Uvedené ciele sa mali podľa neho dosiahnuť novelizáciou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Navrhoval tiež zlepšenie informovanosti verejnosti o zamýšľaných miestach hromadných pohrebísk zvierat, a to zavedením povinnosti orgánov veterinárnej správy informovať na svojom webovom sídle o mieste pohrebiska zvierat, o ktorých usmrtení rozhodli. Informáciu by museli doručiť aj obci, na území ktorej sa miesto pohrebiska nachádza.