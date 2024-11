Poslanci odmietli reguláciu pri maloobchodnom predaji počas nedele

Bratislava 7. novembra (TASR) - Podmienky maloobchodného predaja počas nedele nebudú regulované. Navrhovali to opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Richard Vašečka a Anna Záborská (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) vo svojom návrhu novely Zákonníka práce, ktorý zákonodarcovia vo štvrtok neposunuli do druhého čítania.



"Podľa zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov sú všetky nedele dňami pracovného pokoja. Napriek tomu má Slovensko vysoký podiel práce zamestnancov počas nedele oproti zamestnancom v iných krajinách EÚ," uviedli predkladatelia.



Dodali, že podľa údajov Eurostatu z roku 2014 boli slovenskí zamestnanci najčastejšie pracujúcimi zamestnancami počas nedele zo všetkých krajín EÚ. Pravidelne v nedeľu pracovalo 21 % z nich, čiže každý piaty obyvateľ Slovenska. "Zámerom predkladaného návrhu zákona je zmierniť túto diskrepanciu medzi citovaným ustanovením zákona a praxou, a to prostredníctvom regulácie podmienok maloobchodného predaja počas nedele," objasnili predkladatelia.



Práca počas nedele podľa nich spôsobuje najmä u žien, ktoré tvoria 80 % zamestnancov v maloobchode, nemožnosť tráviť voľný deň s rodinou. Navrhovaná zmena tak podľa predkladateľov zavádzala asi 44 dní v roku, kedy by zamestnanci nemuseli vykonávať pracovnú činnosť, čo by pomohlo manželstvám, rodinám a deťom.