Poslanci odmietli zavedenie možnosti štvordňového pracovného týždňa

Bratislava 15. apríla (TASR) - Zamestnanci nebudú mať možnosť požiadať o štvordňový pracovný týždeň pri odpracovaní rovnakého množstva hodín ako pri päťdňovom pracovnom týždni. Navrhovala to skupina poslancov Národnej rady (NR) SR z opozičného hnutia Slovensko v novele Zákonníka práce, ktorú parlament neposunul do druhého čítania.



„Návrh zákona umožňuje ľuďom zamestnaným v profesiách, ak to povaha práce dovoľuje, aby mali viac dní voľna, v ktorých by sa mohli venovať svojim blízkym, ale aj sami sebe bez toho, aby odpracovali v danom týždni menej hodín ako ich kolegovia a museli si brať v práci voľno,“ vysvetlili predkladatelia.



Navrhli preto, že ak by to povaha práce umožňovala, zamestnávateľ by na žiadosť a po prerokovaní so zamestnancom rozvrhol ustanovený týždenný pracovný čas tak, že by zamestnancovi poskytol deň nepretržitého odpočinku navyše. Zamestnanec by tak podľa hnutia mal v porovnaní s inými zamestnancami na obdobnej pozícii o jeden deň nepretržitého odpočinku viac, a to za predpokladu odpracovania rovnakého počtu hodín za týždeň ako jeho kolegovia, ktorí pracujú päť dní.