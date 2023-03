Poslanci Národnej rady opäť presunuli niekoľko bodov na májovú schôdzu

Bratislava 28. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu niekoľko bodov z programu aktuálnej 88. schôdze. Do aktuálneho programu zároveň na návrh predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) zaradili návrh novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne poslancov Miloša Svrčeka a Jozefa Hlinku (obaja Sme rodina). O návrhu sa má rokovať v stredu (29. 3.).



Novela zákona o verejnom obstarávaní má upraviť podmienky a predpoklady na vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Zmena sa týka podmienky predkladania platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.



Na schôdzu so začiatkom 2. mája presunuli poslanci na návrh poslaneckých klubov SaS, OĽANO a Sme rodina novelu stavebného zákona od poslancov za OĽANO. Opätovne tiež presunuli dva vládne návrhy z dielne envirorezortu. Ide o návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Na máj presunuli aj rokovanie o návrhu zákona o turistických trasách.



Poslanci sa tiež dohodli, že v stredu po hlasovaní o 17.00 h sa bude rokovať o vládnom návrhu novely školského zákona. Legislatíva ráta so zavedením právneho nároku na prijatie v materskej škole.