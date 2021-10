Poslancov NR SR v utorok čaká viac ako 80-bodový program

Na archívnej snímke poslanci Národnej rady. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 15. októbra (TASR) - Zmena spôsobu výberu policajného prezidenta, reforma národných parkov, zjednotenie trvania tzv. volebného moratória, obmedzenie používania jedno- a dvojcentových mincí, ale aj bezpečnosť cyklistov na cestách či predĺženie možnosti získať sprostredkovateľský bonus za zaočkovanie blízkej osoby proti ochoreniu COVID-19. To sú témy, ktorými by sa mali zaoberať poslanci Národnej rady (NR) SR na 48. schôdzi Národnej rady (NR) SR. Jej začiatok je plánovaný na utorok 19. októbra o 13.00 h.Posilnenie kompetencií ministra vnútra pri vymenovaní a odvolávaní prezidenta Policajného zboru (PZ) a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) predložili koaliční poslanci. Odvolať šéfa polície aj inšpekcie by mohlo byť podľa ich návrhu možné aj bez udania dôvodu. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície.Na schôdzi by sa mali zákonodarcovia definitívne vyjadriť k novele zákona o ochrane prírody, ktorá predpokladá presun správy štátnych pozemkov v národných parkoch pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR. Rozhodnúť by mali aj o výstavbe štátnych nájomných bytov či o novele zákona o štátnom občianstve, ktorá hovorí o zmiernení podmienok straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu. V druhom čítaní je aj návrh zákona o pomoci tehotným ženám, ktorým mienia poslanci z klubov OĽANO a Sme rodina vytvoriť podporné opatrenia pre ženu zvažujúcu potrat.V skrátenom legislatívnom konaní by sa mali poslanci venovať vládnej novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Cieľom je predĺženie možnosti získať sprostredkovateľský bonus za zaočkovanie blízkej osoby proti ochoreniu COVID-19 do konca roka. Návrh hovorí aj o možnosti vyplatenia náhradnej očkovacej prémie z dôvodov "hodných osobitého zreteľa".V prvom čítaní by sa mali poslanci zaoberať napríklad zmenami v zákone o podmienkach výkonu volebného práva, ktoré sa majú dotýkať už budúcoročných volieb do orgánov samospráv obcí a orgánov samosprávnych krajov. Novela hovorí o úprave pravidiel vedenia volebnej kampane či o zjednotení trvania tzv. volebného moratória na 48 hodín pred dňom hlasovania. Predvolebné prieskumy by sa teda mohli zverejňovať aj tri dni pred voľbami.Poslanci Smeru-SD prišli s návrhom na zachovanie sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) v Banskej Štiavnici. Predložili novelu tzv. vodného zákona. Zároveň chcú stanoviť 30. september ako Deň mníchovskej zrady.Nezaradený poslanec Tomáš Valášek navrhuje zrušiť finančné znevýhodnenie žien, ktoré porodia ďalšie dieťa skôr, ako staršie dieťa dosiahne tri roky, a zároveň počas čerpania rodičovskej dovolenky majú príjem z kratšieho pracovného úväzku.Koaliční poslanci chcú okrem iného upraviť financovanie súkromných i cirkevných škôl, aby sa odstránilo nerovné postavenie ich zriaďovateľov v porovnaní so zriaďovateľmi škôl v pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní. Na programe schôdze sú aj ďalšie zmeny v oblasti školstva.