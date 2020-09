Poslanci schválili novelu zákona, ktorou sa zlepší voľný pohyb tovaru

Bratislava 17. septembra (TASR) – Voľný pohyb tovaru, ktorý už bol v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ), sa má zlepšiť. Počíta s tým vládna novela zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise, ktorú vo štvrtok schválila Národná rada (NR) SR. Znenie zákona by sa tak malo zosúladiť s európskym nariadením.



Hospodársky subjekt by mal mať podľa návrhu možnosť vydať dobrovoľné vyhlásenie o vzájomnom uznávaní na účely jednoduchšieho uplatnenia pravidla vzájomného uznávania. A to v členskom štáte EÚ alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom subjekt plánuje sprístupniť výrobok, ktorý nie je regulovaný harmonizovanými právnymi predpismi EÚ, ale ktorý už bol uvedený na trh v niektorom z týchto štátov.



Návrh zákona má ustanoviť formu a jazyk sprístupnenia vyhlásenia o vzájomnom uznávaní tak, ako túto možnosť implementácie predpokladá európske nariadenie. Mal by pritom len spresniť požiadavky kladené samotným nariadením.



Orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo ten, ktorý je zodpovedný za vznik prekážok voľného pohybu tovaru na území SR, má zároveň informovať o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v jeho územnej pôsobnosti, katastrálnom území alebo na území SR, a to spolu s uvedením presného miesta a času trvania prekážok voľného pohybu tovaru. "Uvedené vyplynulo aj z aplikačného problému, keď Únia autodopravcov Slovenska neoznámila plánovaný štrajk, ktorý následne spôsobil veľký kolaps v cestnej preprave a tým spôsobil prekážky voľného pohybu tovaru," konštatuje sa v dôvodovej správe.