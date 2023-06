Poslanci schválili nový zákon na ochranu spotrebiteľa

Bratislava 20. júna (TASR) - Nové požiadavky pri zmluvách uzatváraných na diaľku v súvislosti s digitalizáciou, informačné povinnosti prevádzkovateľov online trhov, stanovenie podmienok kompatibility a interoperability digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, či zavedenie novej regulácie označovania cien pri znižovaní ceny. Aj tieto oblasti upravuje nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý Národná rada (NR) SR definitívne schválila.



Právna norma, ktorá od 1. augusta nahradí aktuálne platný zákon, podľa Ministerstva hospodárstva (MH) SR zjednotí a modernizuje právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa a transponuje viaceré európske smernice. Okrem zavedení nových povinností mnohé vypúšťa. Ide najmä o povinnosti, ktoré nemajú základ v práve EÚ. Upúšťa napríklad od povinnosti vypracovať odborné posúdenia pri reklamáciách výrobkov, poskytovať potvrdenie o vybavení reklamácie či ohlasovať zrušenie prevádzkarne obci.



Cieľom je tiež vytvoriť predpoklady pre efektívny výkon dohľadu účinný aj v digitálnom prostredí, čo by podľa rezortu hospodárstva nebolo možné dosiahnuť bez vymedzenia pôsobnosti orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa a odstránenia kompetenčných konfliktov.



Zákon má súčasne posilniť preventívne a výchovné pôsobenie. Zavádza nové inštitúty umožňujúce zníženie alebo odpustenie sankcie, ak obchodník prijme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie, ukončí porušovanie právnych predpisov, odstráni následky svojho konania a odškodní spotrebiteľov, ktorých práva boli porušené.



"Súčasne sa v základných predpisoch z oblasti ochrany spotrebiteľa revidujú sankčné ustanovenia tak, aby sa pri ukladaní pokuty zohľadňoval obrat obchodníka, a ukladané sankcie tak mohli byť spravodlivejšie a proporcionálnejšie s pozitívnym vplyvom predovšetkým na malé a stredné podniky," dodal rezort hospodárstva v predkladacej správe.



K najvýznamnejším zmenám v oblasti práv spotrebiteľa zaradilo MH predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu pri zmluvách uzavretých pri predajnej akcii alebo nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti. Ak si spotrebiteľ kúpi tovar v akcii, alebo podpíše zmluvu o službe, ktorá bola ponúknutá v akcii alebo pod nátlakom, môže od tejto zmluvy odstúpiť alebo tovar vrátiť nie do 14 dní, ale do 30 dní.



Pozmeňujúci návrh Jaroslava Karahutu (Sme rodina) spresnil, že povinnosť uviesť v každom oznámení o znížení ceny tovaru predchádzajúcu cenu sa neuplatňuje v prípade potravín. Takisto z podmienok o predajných akciách budú vylúčené akcie, ktoré uskutočňujú obchodníci s potravinami. Podmienky ich predajných akcií sú totiž špeciálne upravené v zákone o potravinách.



Poslanci prostredníctvom tohto zákona schválili aj úpravu podmienok v druhom dôchodkovom pilieri. Zrušili pritom individuálnu garanciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti na jednorazový programový výber, ako aj zdaňovanie programového výberu z druhého piliera.