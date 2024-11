Poslanci schválili zmeny v systéme výberu mýta

Bratislava 27. novembra (TASR) - V mýtnych sadzbách pre ťažké nákladné vozidlá budú dopravcovia platiť už aj poplatky za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externé náklady spojené so znečistením ovzdušia premávkou. Vyplýva to z novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácii, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Novelou sa zavádza európska smernica Eurovignette, ktorou sa mení systém výberu mýta.



Súčasťou je aj zníženie dane z motorových vozidiel pre ťažké nákladné vozidlá nad 12 ton. Hlavným dôvodom na úpravu jej sadzieb je podpora štátu pre autodopravcov pri výmene tachografov. "Okrem toho sa navrhuje primerane znížiť aj sadzby dane pre vozidlá nad 3,5 tony do 12 ton, ktoré na Slovensku tiež platia poplatky za používanie cestnej infraštruktúry (mýto za používanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy)," uviedlo ministerstvo dopravy v dôvodovej správe.



Zmena sadzieb sa netýka vozidiel do 3,5 tony, tie totiž neplatia mýto, ale diaľničné známky s časovou platnosťou. Novela tiež zjednocuje úpravy sadzby dane podľa veku vozidla rovnako pre všetky typy vozidiel do 3,5 tony aj nad 3,5 tony.



Poslanci zároveň schválili pozmeňujúci návrh Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), ktorým sa medzi oslobodenie od platenia mýta zaraďujú aj historické vozidla. Na území SR by sa malo nachádzať približne 80 historických vozidiel nad 3,5 tony, pričom vozidlá do tohto hmotnostného limitu sú v súčasnosti oslobodené od platenia diaľničnej známky. Takéto vozidlá podľa koaličného poslanca taktiež len zriedka využívajú diaľnice a rýchlostné cesty, čiže príjem z výberu mýta je takmer nulový.



Opozičný poslanec Marek Lackovič (PS) navrhol vytvorenie systému zliav zo sadzieb mýta a s tým spojené zavedenie minimálnej výšky zľavy pre autobusy. Návrh, ktorého cieľom bolo zamedziť zdražovaniu cestnej hromadnej dopravy, poslanci odmietli.



Novela bude účinná od 1. januára 2025. Výnimkou sú ustanovenia o zmene výberu mýta, ktoré začnú platiť až od 1. júla 2025.