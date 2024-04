Poslanci ukončili rokovanie debatou o premnožených medveďoch

Bratislava 25. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie 12. schôdze debatou k návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorou sa mení aj zákon o civilnej ochrane. Novela má podľa envirorezortu uľahčiť reguláciu premnožených medveďov.



Parlament bude v schôdzi pokračovať v piatok (26. 4.) od 9.00 h druhým čítaním k novele zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, o ktorom rokuje v skrátenom konaní. V piatok sa bude rokovať bez obednej prestávky do 16.00 h a poslanci nebudú hlasovať.



Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v diskusii zdôraznil, že novelou by sa nedával súhlas na plošný odstrel, uznávajú, že medveď je prísne chránený. Novú legislatívu však musia riešiť cez zákon o civilnej ochrane, aby bolo možné obhájiť dôvody na eliminovanie medveďov, ktoré predstavujú hrozbu, respektíve skôr, ako by mohlo dôjsť k stretu s človekom. Preto treba podľa neho vytvoriť podmienky, aby sa mohol stanoviť režim, podľa ktorého má ochrana života prednosť pred inými záujmami a aj správnymi konaniami.



Poslanec Rastislav Krátky (hnutie Slovensko, KÚ, Za ľudí) vyzval poslancov, aby už pristúpili k hlasovaniu o skrátenom legislatívnom konaní, a tak sa urýchli rokovanie o návrhu. Zdôraznil, že opozícia chce riešiť problém s premnoženými medveďmi, no riešenia podľa neho nemá v rukách parlament, ale Taraba.