NR SR: Poslanci v závere dňa debatovali o návrhu J. Šimka

Bratislava 15. júna (TASR) - Plénum sa v závere druhého rokovacieho dňa 66. schôdze Národnej rady (NR) SR venovalo návrhu zákona o verejnom obstarávaní z dielne nezaradeného poslanca Jozefa Šimka. Parlament zároveň v stredu ukončil rokovanie skôr. Zvyčajne trvá do 19.00 h.



Podľa novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je už v druhom čítaní, by mal štát odpustiť samosprávam pohľadávky, ktoré vznikli z právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Vzťahovalo by sa to len na pohľadávky, ktoré vznikli z udelených pokút v súvislosti s nadobúdaním nájomných bytov, respektíve súvisiacej vybavenosti.



Vo štvrtok (16. 6.) by malo plénum pokračovať rokovaním o návrhoch zákonov ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Ide o novelu zákona o cestnej premávke a návrh zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.



Následne by sa plénum malo zaoberať návrhmi z dielne ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), a to novelou zákona o energetike a návrhom zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, teda tzv. "kilečkom" 2.