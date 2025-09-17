< sekcia Ekonomika
Poslanci posunuli balík konsolidačných opatrení do 2. čítania
O návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, rokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Balík konsolidačných opatrení na budúci rok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu večer do druhého čítania. Zároveň sa dohodli, že druhé čítanie začne budúci týždeň v utorok (23. 9.) ráno. Týmto hlasovaním, ktorého sa na protest proti skráteniu rozpravy nezúčastnili opoziční poslanci, zároveň ukončili 6. rokovací deň 39. schôdze. Vo štvrtok (18. 9.) ráno začne rokovanie návrhmi z dielne ministerstva školstva.
O návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, rokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Definitívne tak o ňom rozhodne už na aktuálnej schôdzi. Rozprava o konsolidačnom balíku v prvom čítaní začala v stredu dopoludnia, poslanci ju vopred skrátili na maximálne 12 hodín a o návrhu diskutovali až do jeho úplného prerokovania.
Opoziční poslanci v rozprave kritizovali vládu za doterajšiu nepodarenú konsolidáciu aj podobu pripravovaných opatrení, ktoré podľa nich opäť nepomôžu, ale aj za obmedzovanie diskusie v parlamente. Poslanci vládnej koalície aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) naopak upozorňovali, že za zlý stav verejných financií môžu predchádzajúce vlády, v ktorých boli mnohí predstavitelia súčasnej opozície.
Balík opatrení prináša napríklad zrušenie pracovného pokoja počas niektorých štátnych sviatkov, skrátenie odvodových prázdnin pre začínajúcich živnostníkov, progresívne zdanie príjmov zamestnancov či zvýšenie zdravotných odvodov. Nerieši zatiaľ šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú firiem, samospráv a občanov.
Minister financií oznámil minulý týždeň 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. K nim patrí okrem iných aj zníženie výšky podpory v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca poberania dávky, úpravy v oblasti daňových licencií pre firmy s nulovou alebo nízkou daňou z príjmu či zmena odpočtu dane z pridanej hodnoty na 50 % na firemné autá, ktoré sa využívajú aj na súkromné účely.
Viac peňazí má štátu priniesť aj vyššie zdanenie negatívnych externalít. Daň z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli sa zvýši z 19 na 23 %, čo má priniesť do rozpočtu vyše 90 miliónov eur. Na zvýšení zdanenia hazardu chce vláda získať 54 miliónov eur a na zavedení úhrady z primárnych materiálov, ako sú štrk, piesok či kameň ďalších 24 miliónov eur.
