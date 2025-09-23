< sekcia Ekonomika
NRSR: Poslanci venovali rokovanie diskusii o konsolidačnom balíku
Do rozpravy sa písomne prihlásilo 34 zákonodarcov, na svoje vystúpenie čaká ešte 20 poslancov.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR venovali v utorok celý 9. rokovací deň 39. schôdze diskusii o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v druhom čítaní. Rozprava ešte neskončila, pokračovať bude v ďalších dňoch. O návrhu rokujú v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodnúť by tak o ňom mali definitívne už na aktuálnej schôdzi.
Do rozpravy sa písomne prihlásilo 34 zákonodarcov, na svoje vystúpenie čaká ešte 20 poslancov. Následne sa môžu ďalší prihlásiť ústne. Diskusia o konsolidačnom balíku v prvom čítaní bola minulý týždeň skrátená na maximálne 12 hodín, aktuálna rozprava zatiaľ nemá časový limit. Poslanci môžu o skrátení, prípadne úplnom ukončení rozpravy rozhodnúť hlasovaním.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil pred časom 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Časť týchto opatrení schválila vláda v zákone, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, o ktorom aktuálne rokuje parlament. Balíček zatiaľ nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú občanov, firiem a samospráv.
