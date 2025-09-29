< sekcia Ekonomika
Poslanci začali pondelkové rokovanie novelou zákona o odpadoch
Úprava je v druhom čítaní. Docieliť sa ňou má, aby organizácia poverená ministerstvom životného prostredia mohla zabezpečiť uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov.
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v pondelok štvrtý rokovací týždeň 39. parlamentnej schôdze. V úvode sa venujú vládnej novele zákona o odpadoch. V pléne ju predstavil šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS).
Úprava je v druhom čítaní. Docieliť sa ňou má, aby organizácia poverená ministerstvom životného prostredia mohla zabezpečiť uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov. Náklady na tieto procesy by sa mali hradiť z účelovej finančnej rezervy, ktorú vytváral prevádzkovateľ skládky odpadov počas jej prevádzky.
Parlament by v pondelok mal prebrať aj zmenu zákona o dani z finančných transakcií z dielne koaličnej SNS. O prerokovaných bodoch poslanci v pondelok hlasovať nebudú. Najbližšie hlasovanie ich čaká až v utorok (30. 9.).
