Poslanci začínajú piatkové rokovanie sériou návrhov ministra financií
Cieľom prvého z nich, novely zákona o cenných papieroch, je prevziať do slovenského právneho poriadku viacero nových európskych pravidiel.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú štvrtý rokovací deň 39. schôdze viacerými návrhmi z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). Je medzi nimi niekoľko novelizácií, napríklad novela zákona o cenných papieroch či novela zákona o finančnej kontrole a audite.
Cieľom prvého z nich, novely zákona o cenných papieroch, je prevziať do slovenského právneho poriadku viacero nových európskych pravidiel. Ich zámerom je odstrániť prekážky rozvoja regulovaných trhov v Európskej únii (EÚ), zatraktívniť tieto trhy či uľahčiť malým a stredným podnikom prístup ku kapitálu.
Po prebratí týchto návrhov majú poslanci prejsť k diskusii o balíčku konsolidačných opatrení na budúci rok, ktorý tento týždeň schválila vláda. Najprv budú rokovať o tom, či zákon preberú v skrátenom legislatívnom konaní. V piatok parlament tradične nebude hlasovať.
