Poslanci začínajú utorkové rokovanie návrhmi rezortu hospodárstva

Bratislava 20. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú druhý týždeň a piaty rokovací deň aktuálnej 94. schôdze diskusiou o dvoch bodoch z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Ide o nové zákony o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o ochrane spotrebiteľa.



Návrhy prinášajú úpravu požiadaviek na bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov, stanovenie povinností firiem pri výrobe, dovoze, distribúcii a predaji výrobkov. Tiež nové požiadavky pri zmluvách uzatváraných na diaľku v súvislosti s digitalizáciou, informačné povinnosti prevádzkovateľov online trhov, stanovenie podmienok kompatibility a interoperability digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, či zavedenie novej regulácie označovania cien pri znižovaní ceny.



Rokovanie má následne pokračovať sériou návrhov z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR. O 11.00 h sa má hlasovať o viacerých prerokovaných bodoch, keďže v piatok (16. 6.) sa nehlasovalo. Poslanci by mali napríklad rozhodnúť, či do druhého čítania posunú vládne novely zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Rokujú o nich v zrýchlenom režime. Vyjadriť by sa mali aj k niektorým návrhom, ktoré vetovala prezidentka Zuzana Čaputová.