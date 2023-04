NRSR: Potravinárom by štát mohol odpustiť poistné za pracovníkov

Bratislava 29. apríla (TASR) - Potravinárom by štát mohol odpustiť poistné za ich pracovníkov za obdobie od začiatku tohto júla do konca roku 2023. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do parlamentu predložili poslanci Národnej rady SR z klubu Smer-SD Ján Richter a Richard Takáč.



Právna úprava sa týka výroby niektorých potravín a nápojov. Ide o výrobu a spracúvanie základného sortimentu potravín v SR. Starobný a predčasný starobný dôchodok poistenca, ktorý je alebo bol sporiteľ, sa za predmetné obdobie dotknutým pracovníkom neznižuje, uviedli predkladatelia.



Celkovo sa v danej dobe znížia náklady tejto časti zamestnávateľov o 25,2 % vymeriavacieho základu každého dotknutého zamestnanca, vyčíslili navrhovatelia v dôvodovej správe. Maximálne však do výšky vymeriavacieho základu zamestnancov na úrovni aktuálnej minimálnej mzdy 700 eur. Nad úrovňou minimálnej mzdy budú vymeriavacie základy podliehať štandardným sadzbám sociálneho poistenia.



"Inflácia sa týka najmä tovarov každodennej spotreby, obzvlášť potravín. Tie podľa posledných analýz vrátane výstupov Národnej banky Slovenska prispievajú k rastu cien až 46 percentami a inflácia v tejto kategórii je oproti priemeru takmer dvojnásobná," vysvetľujú poslanci. Účelom návrhu je pomôcť k zníženiu koncových cien základných potravín v maloobchode v SR.



Návrh sa podľa predkladateľov dotýka viac ako 27.000 zamestnancov. To znamená náklady pre verejné zdroje spolu takmer 29 miliónov eur.



Ministerstvo financií (MF) SR vo svojom stanovisku upozornilo, že na základe individuálnych údajov Sociálnej poisťovne má opatrenie vplyv na verejné zdroje vo výške 53 miliónov eur a dotýka sa 30.500 zamestnancov. "Na základe uvedeného je potrebné upraviť kvantifikácie," uviedlo.



Legislatívna zmena by nadobudla účinnosť od júla, stanovili navrhovatelia.