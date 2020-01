Pozemkové úpravy by sa mali podľa opozície robiť spravodlivo

Bratislava 21. januára (TASR) - Pozemkové úpravy by sa mali na Slovensku robiť spravodlivo. Presvedčení sú o tom opoziční poslanci, ktorí sa stotožňujú s pripomienkami prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá vetovala novelu zákona o pozemkových úpravách. Rozprava k tejto novele bola v pléne poslednou pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v tomto roku.



Čaputová vetovala novelu s tým, že by mala byť prijatá nanovo, s väčším odstupom a so serióznou odbornou debatou. Bola tiež presvedčená, že by na ňu doplácali predovšetkým malí a strední farmári, tiež mala pochybnosti v súvislosti s princípom právnej ochrany vlastníctva. "Pozemkové úpravy sú dobrá vec, pokiaľ sa urobia spravodlivo a budú sa držať Ústavy SR. To, čo sa ide diať, nemá v republike obdobu. Keď to odflákneme, tak ďalšia generácia bude na nás nadávať," skonštatoval poslanec OĽaNO Martin Fecko. Zároveň je presvedčený o tom, že pôda by nemala byť o biznise. "Neviem pochopiť, prečo sa bojíme oznamovať a dať šancu drobným vlastníkom, ktorí sú v prvom rade dotknutí, že nemôžu nakladať so svojím majetkom, ako uznajú za vhodné. Súhlasím s názorom pani prezidentky. Vlastník pôdy má mať v demokracii prvé miesto, užívateľ až potom," vyhlásil Fecko.



Poslankyňa SaS Anna Zemanová v rozprave poukázala na viaceré výhrady prezidentky SR, s ktorými sa stotožnila. Upozornila aj na možný nesúlad s európskym právom. Súčasne skonštatovala, že zákon vstupuje do vlastníckych práv. Podotkla, že nie je možné dávať práva nájomcu nad práva vlastníka pôdy. "Súkromné vlastníctvo musí mať prednosť pred nájmom," zdôraznila Zemanová. Zároveň dodala, že by sa mali dodržať všetky ústavné podmienky ochrany vlastníctva. "Domnievame sa naozaj, že tento zákon je v rozpore s ústavou a v prípade, že bude prelomené veto pani prezidentky, zvážime podanie na Ústavný súd," vyhlásila Zemanová.



Spomedzi koaličných poslancov ako jediný v rozprave vystúpil Ján Kvorka (Smer-SD). Odmieta niektoré argumenty prezidentky, ktoré vzniesla napríklad k legislatívnemu procesu a k akceptovaniu niektorých pripomienok k novele zákona. "Na záver nezostali žiadne neakceptované predložené podmienky, na ktorých by predkladateľ zákona trval," tvrdí Kvorka. Tiež priblížil, že zmeny majú prispieť k vytvoreniu priestoru pre mladých podnikateľov a stabilného prostredia. Podľa jeho slov sa má posilniť aj záujem o podporu rodinných fariem pri podnikaní.