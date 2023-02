Právomoc obce dať súhlas na chov nebezpečných zvierat nerozšíria

Bratislava 8. februára (TASR) - Právomoc obce dať súhlas na chov nebezpečných zvierat sa nebude rozširovať. Novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú predložil poslanec Martin Fecko (OĽANO), poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neposunuli do 2. čítania.



"Cieľom tohto návrhu zákona je rozšíriť právomoc obce (obecného zastupiteľstva) udeliť súhlas s chovom alebo držaním všetkých druhov nebezpečných živočíchov, a to nielen triedy cicavcov, ale všetkých tried, ktoré sú v súčasnosti uvedené v paragrafe tri vyhlášky o chove nebezpečných živočíchov. Už zo samotného názvu totiž vyplýva, že ide o nebezpečné a ľudské zdravie ohrozujúce jedince," informoval Fecko v dôvodovej správe.



Povinnosť chovateľa alebo osoby, ktorá má v držbe nebezpečného živočícha, sa podľa návrhu mala vzťahovať aj na platné rozhodnutia o schválení alebo povolení chovu, alebo držby nebezpečného živočícha. Lehota pre dotknutú osobu požiadať obec o súhlas sa navrhovala do 31. októbra tohto roka.