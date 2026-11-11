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NRSR: Predsedovia parlamentov V4 budú rokovať o energiách aj priemysle
Prvý rokovací blok sa zameria na výdavkové priority budúceho európskeho rozpočtu a pravidlá využívania finančných prostriedkov.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Predsedovia parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) pod vedením predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) budú v Bratislave vo štvrtok (12. 11.) rokovať o energiách, priemysle a rozširovaní Európskej únie. Cieľom rokovania je posilniť parlamentný dialóg a vzájomnú koordináciu krajín V4 v oblastiach, v ktorých majú podobné priority. Informoval o tom v stredu odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
Stretnutie sa uskutoční v rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva SR vo V4, ktoré sa nesie pod mottom „V4 pre silnejšiu Európu“. Na pozvanie predsedu slovenského parlamentu sa na rokovaní na Bratislavskom hrade zúčastnia predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura, predseda českého Senátu Miloš Vystrčil, predseda poľského Sejmu Wlodzimierz Czarzasty, predsedníčka poľského Senátu Malgorzata Kidawa-Bloňska a predsedníčka Národného zhromaždenia Maďarska Ágnes Forsthofferová.
Prvý rokovací blok s názvom „Spoločné výzvy EÚ: konkurencieschopnosť“ sa zameria na hospodárske otázky dôležité pre krajiny V4. „Ak má Európa zostať konkurencieschopná, musíme vytvárať podmienky, v ktorých sa oplatí vyrábať a investovať. Pre krajiny V4 sú kľúčové stabilné a cenovo dostupné dodávky energií, technologická neutralita a európske pravidlá, ktoré neoslabia náš priemysel. Od týchto rozhodnutí závisia pracovné miesta a prosperita krajín V4,“ uviedol Raši.
Druhý rokovací blok „Politika rozširovania EÚ a spolupráca v oblasti mládeže“ sa bude venovať budúcnosti európskej integrácie, podpore kandidátskych krajín a možnostiam intenzívnejšej spolupráce mladých ľudí pôsobiacich pri národných parlamentoch. „Rozširovanie Európskej únie považujeme za investíciu do stability, bezpečnosti a prosperity Európy. Krajiny západného Balkánu potrebujú dôveryhodnú perspektívu členstva, ale každý krok musí vychádzať zo splnených podmienok a konkrétnych reforiem,“ priblížil predseda NR SR.
V piatok (13. 11.) bude parlamentný dialóg pokračovať v rozšírenom formáte V4+ Priatelia kohézie. Z iniciatívy Rašiho sa na tomto mimoriadnom stretnutí zúčastnia parlamentní predstavitelia zo 17 členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Rokovanie sa sústredí na budúci európsky rozpočet na roky 2028 až 2034, najmä na zachovanie silnej kohéznej politiky, podporu poľnohospodárstva a spravodlivé financovanie spoločných európskych priorít.
Prvý rokovací blok sa zameria na výdavkové priority budúceho európskeho rozpočtu a pravidlá využívania finančných prostriedkov. Druhý rokovací blok sa bude venovať financovaniu viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 až 2034.
„Budúci európsky rozpočet nemôžeme posudzovať iba podľa čísel v tabuľkách. Rozvoj našich regiónov a podpora poľnohospodárov musia zostať medzi prioritami Európskej únie. Nestačí preto iba vyčleniť finančné prostriedky, potrebujeme aj pravidlá, ktoré nám ich umožnia skutočne využívať,“ upozornil Raši.
Stretnutie sa uskutoční v rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva SR vo V4, ktoré sa nesie pod mottom „V4 pre silnejšiu Európu“. Na pozvanie predsedu slovenského parlamentu sa na rokovaní na Bratislavskom hrade zúčastnia predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomio Okamura, predseda českého Senátu Miloš Vystrčil, predseda poľského Sejmu Wlodzimierz Czarzasty, predsedníčka poľského Senátu Malgorzata Kidawa-Bloňska a predsedníčka Národného zhromaždenia Maďarska Ágnes Forsthofferová.
Prvý rokovací blok s názvom „Spoločné výzvy EÚ: konkurencieschopnosť“ sa zameria na hospodárske otázky dôležité pre krajiny V4. „Ak má Európa zostať konkurencieschopná, musíme vytvárať podmienky, v ktorých sa oplatí vyrábať a investovať. Pre krajiny V4 sú kľúčové stabilné a cenovo dostupné dodávky energií, technologická neutralita a európske pravidlá, ktoré neoslabia náš priemysel. Od týchto rozhodnutí závisia pracovné miesta a prosperita krajín V4,“ uviedol Raši.
Druhý rokovací blok „Politika rozširovania EÚ a spolupráca v oblasti mládeže“ sa bude venovať budúcnosti európskej integrácie, podpore kandidátskych krajín a možnostiam intenzívnejšej spolupráce mladých ľudí pôsobiacich pri národných parlamentoch. „Rozširovanie Európskej únie považujeme za investíciu do stability, bezpečnosti a prosperity Európy. Krajiny západného Balkánu potrebujú dôveryhodnú perspektívu členstva, ale každý krok musí vychádzať zo splnených podmienok a konkrétnych reforiem,“ priblížil predseda NR SR.
V piatok (13. 11.) bude parlamentný dialóg pokračovať v rozšírenom formáte V4+ Priatelia kohézie. Z iniciatívy Rašiho sa na tomto mimoriadnom stretnutí zúčastnia parlamentní predstavitelia zo 17 členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Rokovanie sa sústredí na budúci európsky rozpočet na roky 2028 až 2034, najmä na zachovanie silnej kohéznej politiky, podporu poľnohospodárstva a spravodlivé financovanie spoločných európskych priorít.
Prvý rokovací blok sa zameria na výdavkové priority budúceho európskeho rozpočtu a pravidlá využívania finančných prostriedkov. Druhý rokovací blok sa bude venovať financovaniu viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 až 2034.
„Budúci európsky rozpočet nemôžeme posudzovať iba podľa čísel v tabuľkách. Rozvoj našich regiónov a podpora poľnohospodárov musia zostať medzi prioritami Európskej únie. Nestačí preto iba vyčleniť finančné prostriedky, potrebujeme aj pravidlá, ktoré nám ich umožnia skutočne využívať,“ upozornil Raši.