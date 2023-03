NRSR prerokuje skoršie vyplatenie daní samosprávam v skrátenom konaní

Bratislava 29. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v stredu skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Novelu by tak mali celú prerokovať už na aktuálnej 88. schôdzi. Účinná má byť dňom vyhlásenia.



Prvé čítanie k návrhu sa uskutoční vo štvrtok (30.3.) dopoludnia. Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) má dočasne poverená vláda aj súhlas prezidentky, ktorý je v takomto prípade potrebný k návrhu na skrátené legislatívne konanie.



Samosprávy majú podľa návrhu dostať celý tohtoročný podiel na dani z príjmov právnických osôb už do konca apríla. Obce by tak mali získať 171 miliónov eur a vyššie územné celky (VÚC) 73,3 milióna eur.



Obce, VÚC a nimi zriadené organizácie majú v tomto období povinnosť zaplatiť zvýšené sumy faktúr za energie, pričom pomoc zo štátneho rozpočtu zo schém ministerstva hospodárstva bude nabiehať postupne, konštatovalo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.



"Na preklenutie obdobia do poskytnutia tejto pomoci a s cieľom zabezpečiť samosprávam potrebnú likviditu na úhradu faktúr navrhuje sa poskytnúť obciam a vyšším územným celkom sumu zvýšenia podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb v roku 2023 už do 28. apríla 2023," uviedol rezort financií. Budúci rok už majú dostávať podiel tradičným spôsobom, každý mesiac jednu dvanástinu.



Samosprávy si tradične rozdeľujú výnos dane z príjmov fyzických osôb. Nárok na podiel dane z príjmov firiem získali na dočasné obdobie rokov 2023 a 2024 potom, ako parlament schválil zvýšenie daňového bonusu na 140 eur mesačne rovnako na obdobie dvoch rokov. Toto zvýšenie totiž spôsobí výpadky dane z príjmov fyzických osôb.